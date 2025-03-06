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OL半年甩肉7公斤更健康　南投衛生局籲關注體重管理避免肥胖

▲養成規律運動習慣可控制體重、促進健康。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲養成規律運動習慣可控制體重、促進健康。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市民吳姓女子曾因長期飲食不均衡、缺乏運動，導致體重超標、BMI達到30以上，影響健康與日常生活；她因此透過參與公司搭配衛生所辦理的健康體位管理課程，學習調整低油、低糖、高纖的飲食內容，並於下班後進行快走與肌力訓練，經半年努力，成功減重達7公斤，血壓、血糖等健康指數也大幅改善。

南投縣衛生局指出，肥胖是一種慢性病，不只造成體能衰退，也與心血管疾病、糖尿病、高血壓等多種慢性疾病息息相關；世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）今年於3月4日「世界肥胖日」，即以「讓我們把目光望向生活中的系統（Let’s Put A Spotlight On The Systems）」為主題，號召全球政府、社會、機構、媒體、齊心對抗肥胖危害。

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▲南投縣衛生局持續辦理職場健康體位講座。

▲南投縣衛生單位持續辦理職場健康體位講座。

縣府衛生局呼籲民眾關注體重管理，養成規律運動與每日攝取均衡飲食的習慣；世界衛生組織建議成人每週至少進行150分鐘的中等強度運動，如快走、慢跑、游泳或騎自行車，並以適量的肌力訓練維持肌肉量、提升基礎代謝率，隨時監控體重的變化、將身體質量指數(BMI)維持在18.5(kg/m2)至24(kg/m2)之間，讓體重管理更有效果；飲食應以「三少一多」為原則：減少油、糖、鹽並增加膳食纖維，建議多食用新鮮蔬果、未精製全穀類、優質蛋白質（如魚肉、豆類），並少食用加工食品及含糖飲料，同時養成定時定量的進食習慣，避免暴飲暴食，以維持穩定的血糖與代謝狀態。

▲南投縣衛生局呼籲民眾關注體重管理，遠離肥胖帶來的健康風險。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局表示，目前持續辦理健康講座、運動課程及飲食指導，並提供專業健康諮詢服務（專線049-2247809）；各鄉鎮市衛生所也都有辦理相關健康促進活動，邀請民眾從現在起吃得均衡、動得規律，共創健康的生活。

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