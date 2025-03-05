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鐵板燒為何要鋪鋁箔紙？　業者親解「2真實用途」

有網友好奇為何吃鐵板燒要鋪鋁箔紙。（圖／Threads／@1985crocodile）

▲有網友好奇為何吃鐵板燒要鋪鋁箔紙。（圖／Threads／@1985crocodile）

圖文／CTWANT

鐵板燒現炒現吃，有肉有菜營養均衡，是不少外食族的選擇。有民眾好奇，鐵板燒都在上面炒菜，為何送給顧客的餐點下方要鋪一層鋁箔紙？貼文曝光後，引起網友熱議，還釣出一名鐵板燒店老闆現身解答。

一名網友日前在Threads發文表示，連續吃了三天的鐵板燒，有件事感到很奇怪，不解為何鐵板上要放一張鋁箔紙，質疑墊鋁箔紙也沒有比較好清潔；至於衛生方面，鐵板上本來就能炒菜了，直接放鐵板上似乎也沒有衛生的疑慮，而且不論有沒有鋁箔紙，都一樣可以達到保溫效果，因此上網詢問大家放鋁箔紙的作用為何？

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對此，許多網友紛紛猜測原因，「上一個客人的口水不會留在你面前這份菜的鐵板上」、「一個當盤子的概念而已，就是代表這是你一分這樣 」、「直接放在鐵板上，下一個人吃的感覺就像是，別人吃過的碗盤只用抹布擦一擦就拿來盛餐點給你吃」、「簡易式盤子吧」、「你口水可沾染的範圍」、「鋁箔紙是全新的，而底下的鐵板是重複使用的，以衛生來說墊一層鋁箔紙比讓你使用鐵板更衛生。」

此外，留言區還釣出一名自稱家中開了20年鐵板燒業者解答，他解釋，鋁箔紙本身好清潔，省了很多洗盤子的力氣，加上鋁箔紙上面有皺摺，可以避免湯汁流得到處都是。而且，一張錫紙代表一份簡餐，「這樣師傅一目了然，知道下多少份量，而且現在的錫紙已經做得很好了，不要刻意戳它都不會破掉。」

對於有網友指出，用盤子比鋁箔紙更好，業者回應「其實錫紙比盤子乾淨，因為盤子刷久了表面都有刮痕，很容易藏細菌的，相較之下錫紙比較衛生。」

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