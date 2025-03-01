　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

數位交易大進擊！花蓮縣輔導業者提供友善支付　獲響應熱烈

▲▼花蓮縣政府舉辦「數位支付導入說明會」，協助店家導入LINE Pay電子支付、支付寶跨境支付。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府舉辦「數位支付導入說明會」，協助店家導入LINE Pay電子支付、支付寶跨境支付。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為促進產業升級轉型提振地方經濟，日前在花蓮縣政府大禮堂舉辦「數位支付導入說明會」，協助店家導入LINE Pay電子支付、支付寶跨境支付，共用QR Code及協助上架7-11 iOpen Mall線上商城，提出數種解決方案讓店家的數位轉型之路能夠一步到位，更能便捷地服務國內外消費者，提高交易便利性與營收，連續二日的說明會在地業者熱絡參與且申請踴躍。

▲▼花蓮縣政府舉辦「數位支付導入說明會」，協助店家導入LINE Pay電子支付、支付寶跨境支付。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

因應市場銷售模式轉變，為透過數位轉型協助花蓮縣中小型店家穩健成長，縣府在縣長徐榛蔚指示下，持續推動輔導業者進行數位轉型之方案，花蓮在經歷0403地震後，面臨經濟困境，觀光客銳減，所幸在縣府與中央政府積極推動各種振興政策，加上民間企業與協會等多方努力下，人潮逐漸回流，期間也開通香港直航，吸引國際觀光客入境花蓮，也因此業者更需要做好萬全準備，提供友善的支付服務、擴展多元的行銷銷售平台。

▲▼花蓮縣政府舉辦「數位支付導入說明會」，協助店家導入LINE Pay電子支付、支付寶跨境支付。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

說明會現場上百人參加，業者表示非常受用，現場填報資料加入數位轉型多元支付的行列。

縣府與連捷國際行銷諮詢股份有限公司、Line Pay、元大銀行、統一超商等多家企業合作舉辦「數位支付導入說明會」，希望透過多方面的數位轉型方案，協助業者改善企業體質，提升營收，說明會現場上百人參加，為大家解決在多元支付上的問題，包含各種支付的整合，協助業者開拓不同的通路，甚至可以把業者的票券推廣出去，提供全面性的幫助；參加的業者表示非常受用，也現場填報資料申請加入數位轉型多元支付的行列。

觀光處長余明勲表示，本次「數位支付導入說明會」非常成功，業者反應相當熱烈，旅宿業、伴手禮業及一般微型店家都很積極參與，現場設置多元支付、平台上架申辦窗口也大排長龍，相信花蓮的業者都深知數位轉型的重要性，也相信花蓮一定會越來越好，期待我們再次展現觀光大縣的美麗光環。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小葉啟田」葉清田離世！
「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇！　大谷開車門錯愕
快訊／嘉義死亡車禍！　1死1重傷
方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼
被誣虐死女童！保母告「鳳梨+勾惡+彫博」求償百萬　結果出爐
1個月前痛失姊姊！　小S「黑底白字」悼念方大同
烏克蘭人氣炸！　怒批美國：精心安排的羞辱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

來花蓮玩到瘋！再推國外旅行團獎勵方案　最高獎勵每人4000

名列全台10大危險海域！　七星潭僅開放部分海域從事水上遊憩

嘉義少年與家人吵架搞失蹤　屏東潮州警火車站尋獲

數位交易大進擊！花蓮縣輔導業者提供友善支付　獲響應熱烈

撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利　台南將制定自治條例遏止歪風

防火防災教育從小扎根！　南消四大安定分隊辦清明繪本故事消防營

「七星連珠」音樂會人潮爆滿　七星潭共享音樂盛宴抽大獎

巷仔Niau全新五款公仔首發日引搶購熱潮　文化局緊急重新補充貨源！

「假投資真抵押」不動產詐騙日增　地政所、地政士加入打詐隊

婦出門趴趴走！看護擔心尾隨...迷路淚崩　屏東警急伸援手

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

來花蓮玩到瘋！再推國外旅行團獎勵方案　最高獎勵每人4000

名列全台10大危險海域！　七星潭僅開放部分海域從事水上遊憩

嘉義少年與家人吵架搞失蹤　屏東潮州警火車站尋獲

數位交易大進擊！花蓮縣輔導業者提供友善支付　獲響應熱烈

撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利　台南將制定自治條例遏止歪風

防火防災教育從小扎根！　南消四大安定分隊辦清明繪本故事消防營

「七星連珠」音樂會人潮爆滿　七星潭共享音樂盛宴抽大獎

巷仔Niau全新五款公仔首發日引搶購熱潮　文化局緊急重新補充貨源！

「假投資真抵押」不動產詐騙日增　地政所、地政士加入打詐隊

婦出門趴趴走！看護擔心尾隨...迷路淚崩　屏東警急伸援手

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

「小葉啟田」葉清田離世！享壽69歲　好友恬娃悲痛證實

「哈囉，謝謝！」萬波中正秀中文　滿場應援讓他更有鬥志

曾為日據時期紅磚重要產地！宜蘭廢墟風秘境　牆上麻雀頭藏這功能

徵信社教父自撞！賓士車左轉卡庇護島畫面曝　感到尷尬棄車落跑

留言刷一排中獎！男大生參加臉書「直播刮刮樂」　慘遭詐2.8萬

「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇　大谷開車門錯愕畫面曝

方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼：世界失去了特別的光

快訊／嘉義2機車路口碰撞「飛進田裡」1死1重傷　現場畫面曝

萬波中正雙安開轟！火腿3比0完封統一獅

【好可愛的小貓咪】開鐵門遇小貓咪闖入躲廁所沒想到⋯

地方熱門新聞

台南國中生猝死家屬被指撒冥紙校方誤植更正澄清

一家人遊日月潭自行車騎到沒電　警暖救

永清高中許弼荏　完全自習考取雙榜首

響應SDGs「新竹潮青年」快來集結！

推廣特有節慶氣氛　台灣文化祭嘉義登場

婦出門看護尾隨迷路淚崩　警伸援手

台南文化中心《承先啟後》作品規劃配合中心整建評估

台南善化草莓節「粉紅泡泡季」夢幻登場

撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利台南將制定自治條例

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

巷仔Niau全新五款公仔首發日引搶購熱潮！

嘉義縣全縣運動會　聖火繞行嘉義縣18個鄉鎮市

「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強宣導

屏東警連3天加強取締闖紅燈

更多熱門

相關新聞

軌道+產業　A10航空城門戶起飛

軌道+產業　A10航空城門戶起飛

機捷A9林口站，通車後能直通台北，再加上商圈、產業帶動，房價從一路翻漲至8-90萬，讓購屋族望之卻步。然而，您知道嗎？A9下一站、A10站旁的山鼻重劃區，同樣擁有交通、產業利多等優勢，但房價卻相對親民許多，成為2025年最受矚目房市熱區之一。

唐西奇對決獨行俠　19分大三元奪勝

唐西奇對決獨行俠　19分大三元奪勝

日系外資讚AI啟動ABF產業革命　首評台廠3雄「買進」

日系外資讚AI啟動ABF產業革命　首評台廠3雄「買進」

胡潤2024「中國500強」榜單出爐！ 台積電居首位...華為重返前十

胡潤2024「中國500強」榜單出爐！ 台積電居首位...華為重返前十

8嫌設局假交易！25歲幣商遭搶236萬「肉身攔車亡」

8嫌設局假交易！25歲幣商遭搶236萬「肉身攔車亡」

關鍵字：

產業數位交易大進擊友善支付

讀者迴響

熱門新聞

快訊／方大同「抗病5年」離世！享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

方大同41歲病逝　去年才發片...病到「只能手持錄音」

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

台AV女優胎尼「日本二度出道」

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面