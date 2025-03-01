數位交易大進擊！花蓮縣輔導業者提供友善支付　獲響應熱烈

▲▼花蓮縣政府舉辦「數位支付導入說明會」，協助店家導入LINE Pay電子支付、支付寶跨境支付。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為促進產業升級轉型提振地方經濟，日前在花蓮縣政府大禮堂舉辦「數位支付導入說明會」，協助店家導入LINE Pay電子支付、支付寶跨境支付，共用QR Code及協助上架7-11 iOpen Mall線上商城，提出數種解決方案讓店家的數位轉型之路能夠一步到位，更能便捷地服務國內外消費者，提高交易便利性與營收，連續二日的說明會在地業者熱絡參與且申請踴躍。

因應市場銷售模式轉變，為透過數位轉型協助花蓮縣中小型店家穩健成長，縣府在縣長徐榛蔚指示下，持續推動輔導業者進行數位轉型之方案，花蓮在經歷0403地震後，面臨經濟困境，觀光客銳減，所幸在縣府與中央政府積極推動各種振興政策，加上民間企業與協會等多方努力下，人潮逐漸回流，期間也開通香港直航，吸引國際觀光客入境花蓮，也因此業者更需要做好萬全準備，提供友善的支付服務、擴展多元的行銷銷售平台。

▲說明會現場上百人參加，業者表示非常受用，現場填報資料加入數位轉型多元支付的行列。

縣府與連捷國際行銷諮詢股份有限公司、Line Pay、元大銀行、統一超商等多家企業合作舉辦「數位支付導入說明會」，希望透過多方面的數位轉型方案，協助業者改善企業體質，提升營收，說明會現場上百人參加，為大家解決在多元支付上的問題，包含各種支付的整合，協助業者開拓不同的通路，甚至可以把業者的票券推廣出去，提供全面性的幫助；參加的業者表示非常受用，也現場填報資料申請加入數位轉型多元支付的行列。

觀光處長余明勲表示，本次「數位支付導入說明會」非常成功，業者反應相當熱烈，旅宿業、伴手禮業及一般微型店家都很積極參與，現場設置多元支付、平台上架申辦窗口也大排長龍，相信花蓮的業者都深知數位轉型的重要性，也相信花蓮一定會越來越好，期待我們再次展現觀光大縣的美麗光環。

