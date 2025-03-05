專訪博明　32歲辭華爾街日報記者、投身海軍陸戰隊

圖文／鏡週刊

在美國利益至上的原則下，台積電含淚赴亞利桑那設廠，川普叫罵澤倫斯基，美方終止對烏電力援助後，擬停止軍援烏克蘭。川普2.0時代，誰能確保台灣不被交易？在川普眼中，除了台積電，台灣還有什麼價值？

曾任《路透社》《華爾街日報》駐中國記者、後來加入美國海軍陸戰隊的前白宮副國安顧問博明，在川普1.0時代被視為白宮中國通，對中共立場向來強硬，遭中國政府宣布對他和親屬實施「制裁」。他近日來台受訪時直言，台灣應做好獨自作戰的準備，也要準備與美日盟友協同作戰。

2005年12月15日，32歲的博明（Matt Pottinger）在《華爾街日報》發表了他的新聞生涯告別作〈Mightier Than the Pen〉（比筆桿更強悍），作者欄如此介紹：「博明先生是《華爾街日報》駐中國記者，他明天將被任命為少尉。過去3個月來，他在維吉尼亞州匡提科的候補軍官學校受訓。截至12月初，他的3英里（約4.83公里）跑步成績是18分15秒。」

▲博明曾任外媒駐中國特派員，從軍後亦持續筆耕。圖為他日前來台出席《沸騰的護城河》新書發表會。

投筆從戎 戰況不佳時最該為國效力

投筆從戎，並不只是一時熱血。博明當時寫道：「當人們問我為何最近離開《華爾街日報》加入海軍陸戰隊時，我通常給出一個簡短的答案：我覺得是時候不再只是報導事件，而是更直接地參與其中。但這並不是全部的答案，而我走到這一步的過程，也並非一條直線。」

▲2月21日，博明（前左2）出席《沸騰的護城河》中譯版新書座談，美國退役海軍少將蒙哥馬利（前左1）也出席座談。

20年後的此刻，他以前白宮副國安顧問身分來到台北，帶來新作《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》。他受訪時回顧參軍背後多重歷史脈絡：2001年，他加入《華爾街日報》，同年911事件爆發，被挾持的民航機撞向世貿中心與五角大廈；2002年，博明曾一起合作的同事、《華爾街日報》特派員丹尼爾．珀爾（Daniel Pearl），在巴基斯坦遭伊斯蘭武裝分子綁架、慘遭斬首。2004年，博明奉派採訪南亞海嘯，撰寫美軍救援行動，他發現，指揮官是一名海軍陸戰隊員；同年，美軍在伊拉克的費盧傑戰役（Battle of Fallujah）打得慘烈，「這是一場極艱難的戰鬥，我深信美國遭受重創，我們需全員投入，努力挽回局勢，將自己從泥沼中解救出來。」「當時美軍在伊拉克情勢並不順利，若我有機會為國效力，那麼，最該做出決定的時刻，就是戰況不佳的時刻。」



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