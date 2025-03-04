鼓勵新住民取得證照　移民署雲林服務站助申請獎勵金

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站利用「到府關懷、宅配愛擴大便民行動服務」的機會，指派專人到家協助新住民辦理。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

內政部移民署「113學年度新住民與其子女培力及獎助學金計畫」開跑，移民署南區事務大隊雲林縣服務站利用「到府關懷、宅配愛擴大便民行動服務」的機會，指派專人到家協助新住民辦理，從線上註冊到遞件申請一次完成，期許新住民及新二代在各領域持續發光發熱。

移民署南區事務大隊雲林縣服務站為了幫助交通不便的新住民申請獎勵金，結合轄內各戶政事務所「新住民窗口」共同宣導，即日起至3月21日止為鼓勵新住民踴躍取得中華民國技術士檢定證照，培養一技之長與提升就業競爭力，符合資格的新住民可在線上填妥申請書後印出，併同相關資料寄至移民署審核通過，將可獲得2000元至5萬元不等的獎勵金，

雲林縣服務站主任黃仲傑表示，為配合新住民基本法完善新住民的照顧服務與生活輔導，只要符合新住民基本法所定之新住民資格者，都能適用今年的「新住民與其子女培力及獎助(勵)學金計畫」，凡是取得近3年勞動部製發之甲、乙、丙或單一級別「中華民國技術士證」者，都可以申請，歡迎致電洽詢移民署各服務站，將有專人提供諮詢服務。

▲新住民羅女說，今年取得美容丙級證照，不知道取得證照還可以申請獎勵金，非常感謝移民署的幫忙，將會再接再勵努力取得甲級證照。（圖／記者游瓊華翻攝）