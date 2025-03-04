孫易磊怒了！被球迷「問候媽媽」氣炸　在場人士還原真相

▲旅日好手孫易磊代表中華隊出賽經典賽資格賽，表現亮眼。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

中華隊先前在2026世界棒球經典賽資格賽附加賽對上西班牙，最後以6：3成功拿下正賽門票，其中20歲旅日投手孫易磊一度面臨滿壘危機，但他沉著應對，連飆2次三振化解對手攻勢，表現驚豔全場。不過，孫易磊昨天（3日）罕見動怒，在社群發文抱怨「沒有簽也不用講到我媽」，引發球迷討論。

日職北海道日本火腿鬥士上週末和中職統一獅、中信兄弟，在台北大巨蛋進行交流賽，火腿派出孫易磊先發。沒想到，孫易磊昨天突然在社群發文，「我問號欸！早知道不要出去了，沒有簽也不用講到我媽。」

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▲孫易磊發文怒嗆。（圖／翻攝孫易磊Threads）

在現場的知情球迷透露，「孫易磊比賽完回到飯店後，利用自己的休息時間下樓幫球迷簽名，但有位球迷沒簽到就當場問候人家媽媽！」

對此，不少球迷深感心疼，紛紛留言替她打抱不平，怒轟「簽名蟑螂滾出球場，要是幫這種人簽了十分鐘後，就會在臉書社團看到：孫易磊簽名球，500起標，速匯優先，運費60。」

事實上，孫易磊年紀輕輕就獨自到異鄉打拚，相當不容易，他曾在台西大戰賽後受訪時坦言「其實我不會害怕輸掉這場比賽，我比較害怕就是離開這支球隊。因為你回到母隊之後，其實就是會有一種孤單的感覺，而且我兩次能接近自己極速都是在中華隊，所以這邊其實是我覺得最舒服的球隊」。

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