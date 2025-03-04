快訊／大雷雨炸澎湖2小時　防冰雹、強陣風

▲今日受鋒面影響，部分地區有大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午4時針對澎湖縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時。氣象署提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

澎湖縣馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉

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▲氣象署針對澎湖縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）

另外，氣象署稍早也已針對10縣市發布大雨特報，因鋒面影響，易有短延時強降雨，今日彰化以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率。

大雨特報

影響時間：04日下午至04日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、澎湖縣

根據氣象署預報，今天至明清晨鋒面逐漸通過，各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，其中在中部以北、宜蘭及花蓮地區降雨範圍大且有局部大雨發生的機率，請留意可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等較劇烈的天氣現象。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」下午特別提醒，根據最新監測，目前華南沿海有非常的強雷雨帶正開始往東移動，通過金門及馬祖，即將進入台灣海峽，預計今天夜晚就會抵達台灣上空。「今天夜晚至明天清晨，『台北～嘉義、澎湖、宜蘭』容易雷陣雨、大雨，留意劇烈天氣發生。」

