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今年首例境外移入M痘！30多歲男泰國染病

▲▼疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認今年首例境外移入M痘！疾病管今（4）日公布個案為北部30多歲男性，感染國家為泰國；今年總計有2例本土及1例境外移入病例。國際間警戒M痘新變種Ib型病毒，傳播力較強，泰國已經有相關疫情發生，所幸國內目前尚未有感染該型別的個案發生，但仍須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

疾管署今表示，世界衛生組織（WHO）於2月25日召開國際衛生條例第3次緊急委員會，由於M痘疫情仍在全球多個國家持續傳播，特別是在高風險族群及部分疫情熱點地區，經專家討論後確認目前國際M痘疫情仍符合PHEIC標準。

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為有效控制此波疫情，WHO亦同時於2月27日公布修訂版之M痘臨時建議指引，內容包括持續投入資源進行緊急協作、加強監測與通報、提供患者完善臨床照護、建立跨國（境）合作、推動疫苗接種、保全社區強化風險溝通、提升國家防治經費與治理效能、持續研究與發展等8項措施，供各國制定相關防疫措施。

疾管署也將持續密切關注WHO最新建議，監測M痘疫情並提供疫苗接種服務，以降低社區傳播風險。

疾管署指出，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，上周（2月26日至3月3日）新增1例境外移入個案，為北部30多歲男性，感染國家為泰國，截至本年3月3日累計確診455例病例（426例本土及29例境外移入），其中今年累計2例本土及1例境外移入病例，目前國內雖未有感染M痘Ib型病毒個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

尤其東南亞國家潑水節慶典活動將於4月中旬展開，預計將吸引世界各國遊客聚集狂歡，疾管署提醒，民眾出遊前如預期有風險行為者，或符合公費M痘疫苗接種條件之民眾，應儘速完成2劑M痘疫苗接種，接種1劑保護力僅4成，2劑保護力可達9成以上；並鼓勵尚未完成第2劑接種者儘速完成接種。

上述符合接種條件包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等。

疾管署也提醒，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

全球M痘疫情持續，今年2月新增約3,120例病例，自今年初截至2月28日已累計約7,920例病例，主要發生在非洲，亞洲國家包括澳洲、中國、菲律賓、泰國、新加坡、香港、越南、紐西蘭等持續報告零星疫情。全球自2022年截至今年2月28日累計131國/地區報告約12萬8千餘例確診病例，多集中於非洲，美洲次之。

其中，剛果民主共和國東部與蒲隆地自去年5月起爆發Ib亞型疫情，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典等多國亦已出現Ib病例。

疾管署國際旅遊疫情建議等級已將剛果民主共和國、蒲隆地、巴西、澳大利亞、烏干達等5國列為第二級警示（Alert）, 並將美國、西班牙、中國大陸（不含港澳）、德國、加拿大、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、日本、香港、菲律賓等10國列為第一級注意（Watch）。

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