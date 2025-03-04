凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

▲已婚多年的國民黨桃園市議員凌濤遭爆背著妻子多次視訊露鳥、傳下體照，恐涉性騷擾。



圖文／鏡週刊

身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤，遭爆涉性騷擾及對婚姻不忠，竟背著妻子傳私密影像給他人還向對方索色照！本刊接獲爆料，指凌濤多次在社群軟體傳送自己的私密照及開視訊露鳥，讓對方不堪其擾且感到噁心，誇張的是，妻子當年臨盆之際，凌濤聊完孩子性別後還向對方討私密照，另有不只一位的政媒圈人士也曾遭他「肢體越界」、觸摸私密部位，這些行為恐涉犯性騷擾甚至《刑法》猥褻罪，重創他從政以來的愛家形象。

「曹興誠照片過於逼真…據傳中國大陸『公眾號』上竟高達六篇專訪曹興誠，訪談內容還不時流露曖昧氣氛，這樣的關係難道只是巧合？」凌濤近日公開對聯電創辦人曹興誠遭爆不雅照大力抨擊，並具名向調查局檢舉，不過，本刊接獲爆料，已婚多年的凌濤曾多次背著妻子與人色聊、傳私密照，甚至直接開視訊露下體，行為除涉性騷擾，更重創他愛妻愛家的形象。

▲凌濤（右）是國民黨主席朱立倫的愛將，還曾是國民黨最年輕的文傳會主委，現為桃園市議員。左為桃園市長張善政。（翻攝自凌濤粉絲專頁）

「有天晚上，他喝醉後就突然開視訊給我看他的下體！」人在國外工作的F接受本刊採訪，娓娓道出當年遭凌濤頻傳私照騷擾的經過。考量此案涉性騷擾、猥褻罪等公眾利益，並衡量《個資法》，本刊將凌濤對話截圖中的部分文字以馬賽克處理，另刪除不雅影像後刊出，在不侵犯隱私的前提下，適度揭露雙方私訊對話，以還原事件的來龍去脈。

▲凌濤有次深夜喝醉私訊F，結果卻開視訊露鳥，F向本刊直言自己不堪其擾。（示意圖，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

儘管凌濤已陸續封鎖F的IG、臉書帳號，甚至將自己個人帳號刪除，但F早將這些對話截圖保存，以防凌濤以圖片變造、AI合成等理由否認自己的騷擾行為，F甚至還以錄影方式、不中斷的錄下2人在IG、臉書的對話過程提供給本刊，藉以佐證爆料內容為真。

▲▼凌濤以IG傳送限時照片，點開竟是露鳥照，還被對方虧「我以為是硬的」。（當事人提供）



本刊進一步比對F提供的IG對話截圖，凌濤當年的帳號為「lingtaotaiwan」，此帳號與他2022年上政論節目，被製作單位所標記的IG帳號相同，也與凌濤個人噗浪（Plurk）帳號完全一致，證明F的對話截圖為真。

關於何謂性騷擾，各地方政府相關單位歷年來都不約而同指出，「只要讓別人覺得不舒服、被冒犯，就是一種騷擾行為，不能用任何理由做為藉口。」衛生福利部也曾公開提及民眾對性騷擾的迷思，例如：「沒有當場拒絕或反抗，所以不能算是性騷擾」、「一定是他衣著不端莊、行為不檢點，別人才會對他性騷擾，所以他自己也有責任」、「性騷擾不過就只是摸一把，吃點豆腐或是開開黃腔而已，不是什麼嚴重的行為，不必小題大作，大驚小怪！自己忍一忍想辦法避開就算了」。

凌濤小檔案 年齡：35歲

婚姻：已婚，育有一女

現職：國民黨桃園市議員、國民黨智庫副執行長

經歷：國民黨文傳會主委、國民黨發言人、朱立倫辦公室發言人、國民黨青年團總團長

學歷：康乃爾大學公共行政法學碩士、交大經營管理研究所碩士、政大政治系學士

凌濤回應：不可能，一定提告 凌濤遭爆涉性騷擾及對婚姻不忠，竟背著妻子傳私密影像給他人，還向對方索色照。對此，凌濤回應本刊說：「不可能，我這一定告，這一定是提告！」他說，這完全是捏造，「這是因為現在我們在打民進黨中央，所以捏造的內容，造成大家在公共領域的評論⋯這是非常秀下限的行為。」 本刊繼續提問，是否有不只一位人士曾遭他「肢體越界」、觸摸胸部？凌濤重申，「如果今天民進黨要用這種很low的行徑來做自己的政治利益的話，看起來我們打民進黨跟打賴清德是打中了，我們一定會採取法律的行動。」

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