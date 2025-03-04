單次健身就能增強腦力　台師大：中高強度運動20分鐘可抗失智

▲台師大研究證實，運動可以提升大腦認知。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

運動有助提升大腦認知。台師大帶領跨國研究團隊，針對約1.8萬人研究，再次驗證只要進行一次健身運動，就可對認知功能產生顯著效益，建議民眾以「混合型、中等到高度強度、每次20分鐘」為目標，健身運動可提升考生注意力、上班族工作時處理速度、銀髮族抗失智，其中有氧混合阻力健身運動、瑜伽等運動效益最高。

台師大體育與運動科學系特聘教授張育愷帶領研究團隊，2012年就採用「統合分析」整合79篇獨立研究，發現僅僅一次健身運動，就能改善認知功能，至今已超過2400次引用研究，並納入《美國國民身體活動指引科學報告書》。

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因應近年研究數量與品質及方法學提升，張育愷團隊攜手美國北卡羅萊納大學研究團隊，首次採用更高階「傘型回顧」，也稱為「統合回顧」，彙整30篇統合分析、涵蓋383篇獨立研究，納入高達1萬8347位參與者進行研究，也是目前學界在該議題中最大規模、最完整的彙整，並在今天公布結果。

▲台師大特聘教授張育愷，分享單次健身運動與大腦認知功能證據。（圖／台師大提供）

張育愷表示，研究結果指出，再次證實只要進行一次健身運動，就能對認知功能產生顯著效益，而在認知功能層面，除了在注意力與執行功能（即高階認知功能）有最大效益外，也對記憶和訊息處理速度有增進效果，且無論年齡大小、認知狀態（健康或臨床），都能對多種認知功能產生小到中的效益。

在健身運動參數方面，張育愷指出，健身運動種類在「混合型健身運動 （混合多種健身運動型態，包括有氧混合阻力健身運動、瑜伽等）」 與「高強度間歇訓練」效益最高外，也可透過有氧健身運動獲得正面效果。而健身運動強度在「中等至高度」或「中等」有最大效益外，高等至最大強度也能對認知功能產生正面效果，且健身運動無論持續20分鐘以上或以下都能增進認知功能。

張育愷強調，這次研究成果顯示，一次性健身運動對大腦認知功能重要性，建議民眾以「混合型、中等到高度強度、每次20分鐘為目標」，透過健身運動來增進認知功能。考生可在讀書之餘，利用適度健身運動提升注意力和執行功能；一般民眾可利用午休零碎時間，進行20分鐘慢跑，也能增進工作時訊息處理速度；對於銀髮族而言，可透過混合型健身運動來提升記憶抗失智，增加獨立生活能力與生活品質。

▲台師大研究證實，運動可以提升大腦認知。圖為八卦導引運動展演。（圖／台師大提供）