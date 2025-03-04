北檢3個月發起4波「斬金行動」！逾5千人被騙170億...羈押52人

▲台北地檢署指揮新北市警方執行4波斬金行動，共52名詐騙水房被告遭羈押。（資料照／記者陸運陞翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署成立打詐「預警中心」，透過金流、電信分析等偵查手法，溯源查出以假出金，引誘被害人加碼投資的詐騙水防，從去年底起，分4波展開「斬金行動」，查獲號稱國內最大假出金詐欺水房，包括首腦在內52名被告遭收押禁見，檢警呼籲尚未報案的民眾盡速出面協助偵辦。

北檢的「斬金行動」從2024年12月底開始，由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市警局執行3波掃蕩後，偵辦團隊持續向上追查、溯源上游水房，在2月24日執行第4波行動，總計共搜索52處，查緝73人到案，查扣手機27支、筆電2台、點鈔機2台、空白匯款單一批。

檢警溯源假出金詐欺集團成員，以假出金匯款8億7951萬餘元給被害人，吸引被害人上當，統計已報案民眾共有5584人，遭詐騙金額推估約為 170 億餘元，北檢預警中心透過資金流、電信流分析及科技偵查方法，溯源掌握關鍵假出金詐欺水房，以及尚未自覺遭詐騙之被害人，透過「斬金行動」專案，及時阻斷詐騙鏈，避免被害人持續遭詐。現已透過高檢署協調全國各地預警中心指揮警方同時查找潛在被害人，以減少民眾財損、維護民眾財產安全。