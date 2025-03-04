榮獲節能標竿獎3金1銀　林口長庚醫院分享節能經驗

▲長庚決策委員會程文俊主委開幕致詞。(圖／長庚醫院提供)

記者楊淑媛／桃園報導



為達成2050淨零碳排目標，長庚醫療體系近年參加經濟部節能標竿獎，榮獲3金1銀豐碩成果，節能減碳成效斐然，獲邀與經濟部於林口長庚醫院國際會議中心，舉辦「節能分享暨節能標竿獎觀摩研討會」，吸引93家醫療機構、16個政府機關單位、17家百貨業、7家金融業、7家飯店業600人前來汲取經驗。

長庚決策委員會程文俊主委3日表示，近三年長庚醫院在「能源管理」、「水資源管理」及「綠建築」三大面向，投入改善經費達4.9億元並獲得相當成效；將更一步在綠色能源應用與降低溫室氣體排放強度努力。

▲林口長庚醫院實際觀摩節能系統改善案例。(圖／長庚醫院提供)

長庚醫院行政中心潘延健總執行長指出，醫院透過節能組織、綠建築、再生能源及智能監控等措施，提升能源效率並減少廢棄物，致力於2030年減少溫室氣體排放強度8%。



長庚醫院行政中心執行長羅吉均分享醫院的節能措施包括：已汰換老舊設備，如空調主機與照明燈具，並在新院區全面採用LED燈。此外，自主研發節能技術，包括風量調控、AI電力需量預測演算法及低溫外氣利用等，同時進行冷能與熱能回收、優化空調系統等。