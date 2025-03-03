2025年首次血月又逢水逆　1生肖、5星座留意影響

▲清水孟國際塔羅小孟老師分析3月是2025年首次血月，15日又有一波水逆，點名1個生肖和5個星座恐受到影響。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025年首次血月將在白色情人節3月14日到來，清水孟國際塔羅小孟老師解釋，古代相傳在此期間容易有金融波動、交通事故或血光之災，而15日又是一波水逆，特別提醒1個生肖和5個星座的人會受到影響，建議隨身攜帶1物化解厄運。

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書上傳影片並說明，3月14日將是2025年首次血月，這次血月發生在處女座，處女座的人要特別注意身體狀況，容易有疲憊感外，還要小心感冒，如果可以盡量待在家中休息或遠離生病之人。這天生肖屬鼠者也被沖到，須注意血光之災，留意交通事故也要避免前往高山。

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3月不只血月，小孟老師表示，3月15日至4月7日將迎來一波水星逆行，他點出4個星座會受到影響，首先是牡羊座，水逆剛好在牡羊的本命宮，會使其工作壓力較大，情緒也會不穩定，建議多聽心靈音樂舒緩身心。

其次是雙魚座，要留意健康問題，可以多運動強身健體，還要小心因為交通違規收到罰單；第三個是射手座，水星逆行進入偏財宮，易影響射手投資判斷力，做決定錢建議三思；最後則是水瓶座，財帛宮受到影響，小心衝動消費，工作上可能有業績被對手超越的情形。

不過，小孟老師也分享，在水逆期間擔心陷入混亂，可以隨身攜帶一顆小石頭化解厄運。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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