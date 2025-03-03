【廣編】台北萬人朝聖《AI繪動的畫特展》好評延長至4月6日

▲萬人朝聖《AI繪動的畫特展》口碑爆棚，主辦單位宣布延長至4月6日。

圖、文／寬宏藝術提供

《AI繪動的畫特展》人潮爆滿、話題不斷引發網路上熱烈討論，今(3日)主辦單位驚喜宣佈好評延長展期，將一路在台北士林科教館展出至4月6日，週一也無休館，要讓大家玩好玩滿！《AI繪動的畫特展》強調動態畫作與互動性，展出超過20件AI與藝術結合的作品，開展後更吸引不少藝人前往朝聖，好評直呼：「超級好玩！」絕對是今年必逛特展！還沒前來的朋友可以把握機會。

風靡全台的《AI繪動的畫特展》自開展來湧入上萬人潮體驗，藝人Darren、亮哲、黃小柔、林佑星都相繼帶孩子來玩，紛紛表示非常有趣，所有的畫作都會動起來，裡面還可以看到世界名畫，像是達文西的《蒙娜麗莎》、梵谷《向日葵》、夏丹《肥皂泡》、維梅爾《倒牛奶的女僕》等，認識名畫的同時還能透過互動觀察畫作的有趣變化！另外還有AI生成的畫作，而這裡的畫作都是可以觸摸的！像是能穿上指揮服變成指揮家，指揮畫中的音樂演奏，或是拉動一艘大船、呼喊惡龍就會被抓走、化身雷神震撼大地、變身摩西分海等體驗，整體的聲光效果都非常壯觀與驚艷！

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今年在士林科教館的《AI繪動的畫特展》非常適合大人和小朋友來體驗！有靜有動不只對小朋友來說好玩，連大人都能樂在其中，邊認識名畫邊互動玩耍，感受AI生成藝術的無限可能，在這邊不用像一般美術館只能安靜逛展，這裡請大膽發揮創意，動手觸摸，拍照玩起來！

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