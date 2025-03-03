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228連假遭駭客大規模攻擊！彰基資安部門徹夜作戰　資料未外洩

▲彰基連日遭駭客大規模攻擊，抗駭勇士徹夜作戰，彰基總院長陳穆寬(中)一早請喝咖啡加油打氣。（圖／彰基提供）

▲彰基連日遭駭客大規模攻擊，抗駭勇士徹夜作戰，總院長陳穆寬(中)一早請喝咖啡加油打氣。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，守護中部三個農業縣的急重難症醫療，3月1日遭到駭客攻擊，駭客利用假日資訊部人力最缺乏的時候攻擊，經過二天做戰，雖然有部分系統短暫失靈，但是都積極搶修完成，沒有資料外洩、也沒有相關病患權益受損、或者全面被癱瘓的情形。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基近一年來每月承受超過5000次駭客攻擊，這已成為常態。然而，彰基早已建立完善的資安防禦體系，擁有專屬資安中心及資安長，並將資安預算投入佔總預算的12%到20%。此外，彰基擁有70名資訊相關工程師，資訊部門及相關部門更通過ISO 27001認證，為其強大的資安防禦能力奠定堅實基礎。

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這並非彰基首次面對如此嚴峻的考驗。早在2023年9月6日，衛生福利部已選定彰基為資訊安全攻防演練的示範基地，採用真實駭客入侵手法編製攻擊腳本，模擬實際場景進行演練。此次演練驗證了彰基在醫療領域關鍵基礎設施資安防護及應變能力，也讓擔任攻擊方的台灣駭客團隊獲得寶貴經驗。而此次實際的駭客攻擊，無疑成為一次更為真實且嚴峻的演練場景。

▲彰基連日遭駭客大規模攻擊，抗駭勇士徹夜作戰，彰基總院長陳穆寬(中)一早請喝咖啡加油打氣。（圖／彰基提供）

▲彰基急診主治醫師張家凱(左)及郝建杰(右)看到總院長陳穆寬一早關心駭客攻擊，雖然身體疲憊，但都開心的笑了。（圖由彰基提供）

陳穆寬清晨送上咖啡，為徹夜奮戰的資訊部同仁加油打氣。他高度讚揚資訊部同仁的專業與奉獻精神，以及全體醫療人員在假日仍堅守崗位，為病患提供無虞的醫療服務。儘管遭遇攻擊造成些許不便，但彰基團隊展現出高度的團結與合作精神，沒有抱怨，只有相互支援，最終順利化解危機。

此次駭客攻擊事件，雖然帶來嚴峻挑戰，卻也再次驗證了彰基「抗駭勇士團隊」的應變能力。急診、病房、手術室、加護病房等各單位運作井然有序，充分展現了彰基作為醫學中心的堅強實力與韌性，也再次凸顯醫療機構強化資安防禦的重要性及投入的必要性。

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