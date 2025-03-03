台中男網路賣毒咖啡包！警佯裝買客逮人　法官重判8年2月

▲網路販售毒品咖啡包遭警方逮捕。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市一名吳姓男子利用Twitter及LINE等通訊軟體，販賣混合喵喵及甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分的第三級毒品咖啡包，每包300元，遭彰化警方巡網時識破，佯稱買家上門逮人，吳男日前遭法院依違反毒品防制條例，判處8年2月徒刑，並沒收其部分毒品及相關證物。

判決書指出，吳男曾因犯侵占、施用毒品等罪，於2020年2月底執行完畢，2023年7月間，以「張姓少年」的暱稱在Twitter張貼販賣毒品訊息，並與陳姓女買家以每包300元，連續進行3次交易共賣出20包。

同年7月13日經彰化警方網路巡邏發現，並以假買家身分與「張姓少年」聯繫，購賣4包毒品咖啡包，送至衛生福利部草屯療養院鑑驗，鑑驗結果檢出含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（4-MMC俗稱喵喵）、甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分。遂持搜索票前往吳男住處，當場查獲大量毒品咖啡包、安非他命及愷他命等等毒品、分裝工具及其他毒品。

法院審理期間，吳男坦承犯行，但辯稱不知咖啡包內混合多種毒品。辯護律師也為吳男辯稱，販售的毒品數量少、金額微薄；法院根據證人證詞、通訊紀錄、銀行帳戶交易明細、監視器畫面及鑑驗報告等證據，認定吳涉犯犯販賣第三級毒品罪，且因販賣的咖啡包混合兩種以上毒品，依毒品危害防制條例加重其刑。

法官考量吳為累犯，且販賣毒品行為嚴重危害社會，判處有期徒刑8年2個月，並沒收其部分毒品及相關證物。 全案可上訴。