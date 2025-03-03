　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

▲「高學歷AV女優」水谷梨明日宣布懷孕將待產。（圖／翻攝Ｘ）

▲「高學歷AV女優」水谷梨明日宣布懷孕將待產。（圖／翻攝Ｘ）

記者張靖榕／綜合報導

日本AV界近日接連傳出喜訊，繼前AV女優加美杏奈宣布將與AV男優志戶哲也結婚，打破業界「男女優不談戀愛」的禁忌後，又有一位「高學歷AV女優」水谷梨明日（Mizutani Rimei）公開懷孕喜訊，並透露自己即將臨盆。然而，她並未曝光孩子的父親身分，讓外界不少人感到好奇。

水谷梨明日的故事曾被收錄於訪談書籍《高學歷AV女優》，該書專訪過多位學霸級AV女優，如ミュウ（Myu）、澀谷果步、神野藍與桃園怜奈等人。2月27日，她的訪談內容曝光，她自爆已懷孕，而且「預產期就在一周後」，消息一出立即引發熱議。

水谷梨明日隨後在社群平台X發文表示，這是一個藏在心裡9個月的秘密，她一直思考著該如何向外界解釋這段期間暫停拍攝的原因。她坦言，作為女性，能夠親身體驗懷孕、生產與育兒，是人生中無比珍貴的經歷，讓她感到幸福且充滿期待。



水谷梨明日表示，在這段期間，親友與值得信賴的前輩們給予了她極大的支持，幫助她度過不安的時刻。她相信未來也會有許多經驗豐富的母親及專家提供協助，使她更加安心地迎接新生命的到來。她承諾，在寶寶順利出生後，將會再與大家分享進一步消息，「這段時間我會暫時休息一下，不過很快就會回來！」

據悉，水谷梨明日不僅是AV女優，還是一名翻譯與作家，精通日語與英語，且曾留學海外。片商更透露，她擁有高達140的IQ，被譽為天才型人才，是AV界少見的高學歷代表之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

教廷：教宗方濟各病情穩定　已無需使用呼吸器

美商務部長：川普將決定對加墨課關稅實際稅率

美國安顧問暗示　要達成和平協議澤倫斯基恐須下台

經濟學人：美國高度依賴台積電　川普MAGA夢難圓

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

英相施凱爾：澤倫斯基沒做錯，不相信普丁不會再犯

川普在聯合國力挺俄　克宮：美國外交政策轉變，符合俄羅斯願景

球員小孩瘋咬裁判「左睪丸」　他痛到倒地取消比賽

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

#澤倫斯基 訪白宮掀激烈罵戰！　#范斯 怒：毫無感激之意很不尊重

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

教廷：教宗方濟各病情穩定　已無需使用呼吸器

美商務部長：川普將決定對加墨課關稅實際稅率

美國安顧問暗示　要達成和平協議澤倫斯基恐須下台

經濟學人：美國高度依賴台積電　川普MAGA夢難圓

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

英相施凱爾：澤倫斯基沒做錯，不相信普丁不會再犯

川普在聯合國力挺俄　克宮：美國外交政策轉變，符合俄羅斯願景

球員小孩瘋咬裁判「左睪丸」　他痛到倒地取消比賽

楊繡惠破冰白雲！　春酒宴主動求和敬酒…認愛1天直播分手罕同框

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

麥當勞性侵案！　最新調查進度曝

濕冷劇變夏回冬　今晚起「全台下4天」雨最大地區曝

2025上半年最值得入手的新香！香奈兒摩登COCO隨行香水、Aesop詠香水

川普、澤倫斯基大吵陷「納許僵局」　蔡正元點名3國得利

桃機新國門擬拋200億聯貸　5銀行爭食商機

一起讀判決／孫生喊沒惡意仍被判性騷擾　判決怎麼說？

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

教廷：教宗方濟各病情穩定　已無需使用呼吸器

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

國際熱門新聞

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

台女背包客燒房撞室友！開庭認罪了

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

克宮：美國外交政策轉變　符合俄願景

經濟學人：美國高度依賴台積電

終結台灣核武！張憲義CNN專訪：都是中國人

球員小孩瘋咬裁判「左睪丸」　他痛到倒地取消比賽

英相：澤倫斯基沒錯，不信普丁不再犯

好市多最賺錢不是熱狗！終極武器曝光

蘋果官網10款產品　含致癌成分

美顧問暗示：要協議澤倫斯基恐須下台

韓博士畢業只能在家啃老？失業領90萬台幣低薪

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

更多熱門

相關新聞

婚宴撞場河北彩伽見面會　新娘被迫「3人合影」

婚宴撞場河北彩伽見面會　新娘被迫「3人合影」

有網友貼出「婚宴告示牌」，卻驚奇撞場女優河北彩伽的見面會，引發千人驚呼「結果男客人全部跑錯場」、「第一次進場就找不到新郎了」。有趣的是，真的釣出新人曝當天真實反應，婚攝幫忙「3人合照」，新娘解釋滿足一下老公沒關係，因為只是跟河北彩伽的人形立牌合照。

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

AV女優河北彩伽再改名「以歌手出道」！

AV女優河北彩伽再改名「以歌手出道」！

AV女優千人斬影片被下架　理由曝光

AV女優千人斬影片被下架　理由曝光

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

關鍵字：

AV女優水谷梨明日

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

蹦闆爆知名網紅私下接客

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

大S爆「3摯愛繼承上億遺產」！協議內幕曝光

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

台女背包客燒房撞室友！開庭認罪了

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

抗壓性極強的三大星座！

月經4個月沒來！嫩妹肚痛　醫挖出一坨肉「胎停死在裡面」

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面