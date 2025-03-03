「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

▲「高學歷AV女優」水谷梨明日宣布懷孕將待產。（圖／翻攝Ｘ）



記者張靖榕／綜合報導

日本AV界近日接連傳出喜訊，繼前AV女優加美杏奈宣布將與AV男優志戶哲也結婚，打破業界「男女優不談戀愛」的禁忌後，又有一位「高學歷AV女優」水谷梨明日（Mizutani Rimei）公開懷孕喜訊，並透露自己即將臨盆。然而，她並未曝光孩子的父親身分，讓外界不少人感到好奇。

水谷梨明日的故事曾被收錄於訪談書籍《高學歷AV女優》，該書專訪過多位學霸級AV女優，如ミュウ（Myu）、澀谷果步、神野藍與桃園怜奈等人。2月27日，她的訪談內容曝光，她自爆已懷孕，而且「預產期就在一周後」，消息一出立即引發熱議。

水谷梨明日隨後在社群平台X發文表示，這是一個藏在心裡9個月的秘密，她一直思考著該如何向外界解釋這段期間暫停拍攝的原因。她坦言，作為女性，能夠親身體驗懷孕、生產與育兒，是人生中無比珍貴的經歷，讓她感到幸福且充滿期待。









水谷梨明日表示，在這段期間，親友與值得信賴的前輩們給予了她極大的支持，幫助她度過不安的時刻。她相信未來也會有許多經驗豐富的母親及專家提供協助，使她更加安心地迎接新生命的到來。她承諾，在寶寶順利出生後，將會再與大家分享進一步消息，「這段時間我會暫時休息一下，不過很快就會回來！」

據悉，水谷梨明日不僅是AV女優，還是一名翻譯與作家，精通日語與英語，且曾留學海外。片商更透露，她擁有高達140的IQ，被譽為天才型人才，是AV界少見的高學歷代表之一。