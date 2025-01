AV女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝光！完事滿地保險套

▲女優邦妮宣稱達成千人斬。(圖/翻攝自IG/@bonnie_blue_xox)

記者詹雅婷/綜合報導

英國AV女優邦妮(Bonnie Blue,本名Tia Billinger)宣稱達成在12小時內「與1057名男性」做愛的紀錄,引發話題。依據拍攝現場的畫面,眾多男子齊聚價值1500萬英鎊的倫敦豪宅內,在鋪著紅地毯蜿蜒樓梯上一個個排隊,有人甚至光著腳只穿內褲,等著提槍上陣,加入邦妮的馬拉松式性愛。

每日郵報報導,這段現場的畫面只拍攝到眾多男性的下半身,據信來到隊伍前端時,大概有99%的人都戴著蒙面面罩把臉遮住,要輪流和25歲的邦妮激戰。依據其他影像,邦妮就在這棟豪宅其中一個大房間與1000多名男子發生性行為,滿地都是現場工作人員在事前發放的保險套、紙巾等。

