AV女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝光！完事滿地保險套

▲女優邦妮宣稱達成千人斬。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox）

記者詹雅婷／綜合報導

英國AV女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）宣稱達成在12小時內「與1057名男性」做愛的紀錄，引發話題。依據拍攝現場的畫面，眾多男子齊聚價值1500萬英鎊的倫敦豪宅內，在鋪著紅地毯蜿蜒樓梯上一個個排隊，有人甚至光著腳只穿內褲，等著提槍上陣，加入邦妮的馬拉松式性愛。

每日郵報報導，這段現場的畫面只拍攝到眾多男性的下半身，據信來到隊伍前端時，大概有99%的人都戴著蒙面面罩把臉遮住，要輪流和25歲的邦妮激戰。依據其他影像，邦妮就在這棟豪宅其中一個大房間與1000多名男子發生性行為，滿地都是現場工作人員在事前發放的保險套、紙巾等。

So grim. I think the falling-apart old balloon net and catering kitchen roll really add to the ambiance. pic.twitter.com/s7uX6ILvcg — Sarah (@SarahDuggers) January 16, 2025

在當日活動結束後，邦妮透過TikTok影片表示，在12小時（720分鐘）內與1057人發生關係，平均每人約41秒，「1000大關已完成，房間內人滿為患，我們以每組5人的方式輪流進行。」邦妮的「創舉」打破美國巨乳AV女優史帕克絲（Lisa Sparks）在2004年創下的紀錄，當時史帕克絲在24小時內與919名男性發生關係。

其中一名參與者是42歲保全沃克（Ali Walker），他稱，原本以為這是一對一的活動，怎知到場後才發現整座宅邸擠滿超多男人，邦妮被一堆男人包圍著，「她的身邊隨時有30至40個男人輪流圍著」，現場有很多10多歲、20多歲的年輕男子。

▲男子宣稱，舉辦性愛活動的宅邸擠滿男人，邦妮的身邊隨時有30至40個男人輪流圍著。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox）

沃克還說，他並沒有在這棟豪宅待上一整天，先待了2小時之後，外出45分鐘吃午餐，接著又回來待上2小時，然後邦妮這段時間內一直沉浸其中，並未停歇中斷，「據我所知，她確實至少與1000名男子發生性關係，我沒有一個一個數，但整個宅邸擠滿了人。我不知道她是怎麼做到的，我晚上6、7點離開的時候，她還在繼續」。

「這絕對是我一生中遇過最超現實的經驗」，沃克也透露，並不擔心邦妮，因為現場有許多工作人員替她做好其他事情，有女性在場，門口還有人檢查身分證件。但沃克也說，他並沒有親自上陣，因為現場人太多，覺得害羞，不過有在現場拍攝許多畫面，留下永生難忘的回憶。

▲邦妮曾因許多瘋狂性愛事蹟，多次登上媒體版面。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox）

報導指出，邦妮在成人平台OnlyFans月入60萬英鎊（約新台幣2400萬元），但她的最新舉動也讓專家擔憂部分人士會為了增加收入與訂閱者數量採取危險行為。

其實邦妮過去就曾因瘋狂性愛事蹟，多次登上媒體版面，像是前往墨西哥渡假勝地坎昆（Cancun），3周內與122名美國大學生上床爆紅，還因為在路邊舉牌宣傳「跟我免費做愛，讓我拍下來」引發爭議。去年11月，邦妮曾計畫去澳洲幫助當地勉強合法的高中畢業生們「轉大人」，儘管備受批評，但她也強調，「這是一個安全的環境。他們需要帶護照、簽同意書，還要做酒測，這是18歲以上人士發生性行為時少見的條件。」