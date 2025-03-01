週末暖如夏「下週冷氣團」馬上變冷！　專家：如洗三溫暖

▲下週冷氣團來襲。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今天（1日）台灣各地多雲到晴，白天氣溫持續回升，不過週一晚間開始就會馬上轉冷，氣象專家直言未來幾天的天氣彷彿洗三溫暖。

根據中央氣象署資料顯示，今天（1日）台灣環境水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨；氣溫方面，環境為偏南風，白天氣溫持續回升，各地早晚天氣稍涼；預測低溫中部以北及東北部14-17度，南部及花東18-20度，而西半部高溫約28、29度，其中中南部內陸近山區氣溫還會再略高一些，東半部約26、27度；而離島澎湖全天18-22度，金門14-21度，馬祖11-16度。

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▲週一晚間冷氣團報到。（圖／翻攝中央氣象署）

3/3(週一)晚起至3/4(週二)鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。氣溫：北部及東北部15-23度，中部16-25度，南部19-29度，花東19-26度；澎湖16-21度，金門13-20度，馬祖11-16度。

氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文「未來幾天天氣，彷彿洗三溫暖！」，表示3/3(週一)晚起，至3/4(週二)，受鋒面接近、通過及大陸冷氣團南下影響，台灣各地天氣立馬轉冷；西半部地區及基隆北海岸都有短暫陣雨或雷雨發生的機會。其中，尤其是山區，並有局部較大雨勢發生的機率；其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。整個溫度，從原先的攝氏30度或以上，直接驟降到攝氏12至14度；天氣也從原先的大晴天，轉為雷雨交加天氣；環境相對溼度也同時暴增到80至90%以上。