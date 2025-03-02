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桃園龍德宮四媽祖9天8夜徒步遶境展開　橫跨5縣市3／9回駕

▲桃園龍德宮四媽祖9天8夜徒步遶境展開

▲桃園龍德宮四媽祖9天8夜徒步遶境展開，政壇藍、綠重要人士出席。（圖／林政賢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區龍德宮9天8暝徒步遶境，1日晚間在大批信眾隨行中展開。龍德宮的起馬儀式深具宗教及文化特色，吸引許多信眾佇足觀禮。在起馬儀式上，市長張善政、議長邱奕勝及龍德宮榮譽顧問張炳煌擔任點炮官，點燃起馬炮，獻上滿滿的祝福，恭送龍德宮天上聖母四媽祖起駕，正式展開接下來的南巡祈安徒步遶境。

▲桃園龍德宮四媽祖9天8夜徒步遶境展開

▲桃園龍德宮四媽祖9天8夜徒步遶境展開。（圖／市府提供）

市府民政局表示，龍德宮四媽祖南巡祈安遶境活動已邁入第18年，今年以「懺悔之路、心田甘露」為主軸，展開9天8夜橫跨5個縣市的徒步遶境，沿途駐駕新竹天公壇、公館五穀宮、大雅永興宮、鹿港天后宮、豐原慈濟宮、造橋慈聖宮及楊梅錫福宮，預計3月9日圓滿回駕。

民政局說，龍德宮長期投入公益活動，包括資源回收、愛心義賣、義剪、捐血、義診及低收入戶物資捐助等慈善活動，今年遶境活動也延續去年的弱勢關懷計畫，提供蔬食祈福平安粥，傳遞社會溫暖。

▲桃園龍德宮四媽祖9天8夜徒步遶境展開

▲龍德宮9天8暝徒步遶境，吸引許多信眾參加。（圖／市府提供）

包括：立法委員牛煦庭、萬美玲、桃園市議會議長邱奕勝、市議員林政賢、陳美梅、張桂綿、凌濤、張碩芳、錢龍、許清順、總統府副秘書長何志偉、市府警察局長吳坤旭、民政局主秘蔡世志、蘆竹區長李岳壇、桃園龍德宮宮主丁素珠、主委林錦輝、前桃園縣長吳志揚等政壇藍、綠重要人士出席。

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