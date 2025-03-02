還假也還錢！藍拚修法今年勞動節全國放假　稅收超徵發現金法制化

▲國民黨團。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲、袁茵／台北報導

國民黨本會期主推人民有感的民生法案，其中還給勞工7天假的「紀念日及節日實施條例草案」，與還錢於民的「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，藍委擬在下週委員會召委產生後，以最快速度排審。據悉，藍營不強求一定要有7天假，這部分仍待與白營協商，但勞動節是最大公約數，在野黨力拚5月1日全國可以放假一天。此外在還錢於民方面，藍委規畫稅收超徵3000億，就該啟動還稅機制，至於政府要推消費券或現金，都可以討論。

立法院新會期已於25日開議，而財政部日前公布去年全國稅收實徵淨額達3兆7619億元，超出預算數，超徵金額高達5283億元，創歷史新高。國民黨立院黨團便呼籲政府應比照2023年，立即啟動「還錢於民2.0」，全國人普發現金1萬元。而為了讓超徵稅收普發現金有法源依據，不要每次讓人民像乞丐般跟政府討錢，藍委也將提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」。藍委王鴻薇提出自己的版本指出，未來稅收超過3000億就該還稅於民。不過目前國民黨還有幾個版本在討論，最後一定會整合大家的意見共推一個版本。

針對「紀念日及節日實施條例草案」部分，國民黨立委主張將國定假日法制化，國民黨智庫特別做民調，有56.7%的受訪者支持「還給勞工7天國定假日」。據悉，目前的7天假藍營規劃有教師節、勞動節、行憲紀念日、原住民族日、春節加一天，另外兩日有重陽節、光復節等，細節還需進一步討論。

一名內政委員會藍委透露，待委員會開始後，第一個要處理的法案就是希望快速完成「紀念日及節日實施條例草案」，黨內也規劃一個月內完成三讀立法，最快有望今年五一勞動節就可以全國放假。

至於民眾黨的態度，民眾黨團表示，將於下週舉辦公聽會，蒐集專家學者與民間意見，提出稅收超徵法制化的辦法；而關於還勞工7天假的議題，民眾黨團提到，現行國定假日本來就不合理，內政部一直說要提出檢討，但至今無下文，民眾黨團對此也有自己的版本，既然與國民黨在法案上有一定程度共識，也希望本會期能加速這些民生法案的推動。

被問到民眾黨對國定假日版本為何？民眾黨團副總召張啓楷說明，柯文哲總統大選期間曾提過新增2天假，分別為「勞動節、教師節」，勞動節是希望有一致性，否則許多家庭遇到「有人上班、有人沒上班」狀況，而教師節則是想表達對老師的敬意。

至於其餘假期，張啓楷提到，藍白雙方有初步溝通，要做到7天假難度較高，不過國民黨提出12月25日行憲紀念日部分，在面對民進黨毀憲亂政的情況下，行憲紀念日確實是可做進一步討論。

至於《核子反應器設施管制法》，藍營主張讓核電廠的使用年限從40年延役至60年，確保穩定供電，避免因電力短缺而影響經濟發展。藍委指出，核電延役向來是國內能源政策的重大討論之一，國民黨團在上個會期就已經提出討論，但核三廠將於今年5月除役，如果不積極處理，台灣供電風險將進一步加劇。因此新會期一定要修法，讓台灣不再缺電。

《長期照顧保險法》也列入國民黨新會期要推的法案。黨主席朱立倫指出，台灣將進入超高齡社會，65歲以上人口已達468萬人，又嚴重面臨少子化，長照2.0明年就要到期，藍營認為，台灣應該趕快改推長照保險制，相關法案國民黨智庫已經完成，而且具體可行，將類似比照全民健保，每位國人每月負擔是全民健保的4分之1至5分之1之間，每月負擔大約增加100元，長照保險制度才能可長可久。