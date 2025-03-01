國道3起追撞「最多回堵4公里」　下午15地雷路段曝

▲上午國道發生多起事故。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

今日（3/1）為和平紀念日連續假期第2日，高公局表示，國道上午大致順暢，但發生3起追撞事故，最長回堵4公里。連假適逢春季賞花時節且天候良好，將有大量旅遊車潮，高公局預估下午15個路段易壅塞，國5北上恐塞到深夜。

根據高公局資料，截至上午11時，國道全線交通量為31.3百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止，其餘路段均能維持行車順暢。

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高公局指出，今日上午9時43分於國3北向298.5公里處發生2輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用外側車道，於10時21分排除，造成後方車流回堵2公里；10時43分於國1南向370.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用輔助車道，於10時59分排除，造成後方車流回堵2公里；10時58分於國3南向54.4公里處發生1輛小貨及及1輛小客車追撞事故，占用內側2車道，於11時18分排除，造成後方車流回堵4公里。

▲▼上午國道發生多起事故。（圖／高公局提供）

連假適逢春季賞花時節且天候良好，尖峰時段將有大量旅遊車潮，高公局研判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢，西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲民眾多利用大眾運輸或省縣道，也提醒用路人行駛國道請選擇正確車道行駛，較慢速小型車與大型車請行駛外側車道；內側車道為超車道，車輛於超完車請回原車道，另小型車得以該路段最高速限行駛該車道。

▲228連假第二天疏運措施。（圖／高公局提供）

▲高公局說明超車注意事項。（圖／高公局提供）