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新加坡控3男詐欺　星媒：涉向DeepSeek提供輝達晶片

▲▼Deepseek。（圖／路透）

▲美國就DeepSeek是否使用不准銷往中國的輝達晶片一事展開調查。（圖／路透）

文／中央社

新加坡已對3名男子提出詐欺罪指控，其中1人為中國男子。當地媒體報導，本案與美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達先進晶片從新加坡轉運流向中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）的指控有關。

根據路透社，美國正就DeepSeek是否使用不准銷往中國的輝達（NVIDIA）晶片一事展開調查。

有組織的AI晶片走私至中國的行為，先前已被查出來自新加坡等國家，引發疑慮。在此情況下，新加坡警方對疑似作出虛假陳述的22名個人和公司展開廣泛調查，對這3名男子的指控是調查工作其中一部分。

新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）沒有引述消息來源報導，本案與輝達晶片疑似從新加坡流向DeepSeek的指控有關。

新加坡政府沒有立即回應本案是否與輝達和DeepSeek有所關聯的詢問。

▲▼DeepSeek來勢洶洶，輝達股價大跌。（圖／路透）

▲新加坡政府沒有回應案件是否與輝達和DeepSeek有關。（圖／路透）

根據指控犯罪的書面文件，兩名新加坡人、41歲的温國傑（Aaron Woon Guo Jie，音譯）和49歲的韋兆倫（Alan Wei Zhaolun，音譯）遭控去年共謀對一家伺服器供應商進行詐欺，「以欺騙方式謊稱物品不會轉移給獲授權的終端使用者最終收貨人之外的其他人」。

現年51歲的中國公民李明（Li Ming，音譯）則遭控2023年對一家伺服器供應商進行詐欺，涉嫌謊稱這些物品的終端使用者是在新加坡登記的公司Luxuriate Your Life Pte Ltd。

DeepSeek、輝達、Luxuriate Your Life沒有立即回應路透社置評請求。

如果遭到定罪，3人恐面臨最高20年徒刑或罰金，或兩者兼施。

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