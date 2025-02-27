金門孕婦羊水破了急找119求救　消防隊員化身「接生婆」迎新生命

▲金門孕婦羊水破了急摳119求救，消防隊員化身「接生婆」迎新生命。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣消防局救護救災指揮中心2月19日清晨接獲急產接生救護案件，有1名34歲的產婦突感陣痛，羊水破裂，寶寶迫不及待地想來到這個世界，情況緊急。3名消防隊員到場後發揮所學，按SOP完成產婦和胎兒生命徵象評估，並順利送醫，保護母子均安。

消防局說明，當日清晨6時許，獲報一名產婦羊水破了，立即派遣轄區金湖分隊救護人車出勤，剛結訓回來的高級救護技術員(EMT-P）林匯耀帶領中級救護技術員(EMT-2）許博宇和許凱傑3人立即到場。 救護人員抵達現場時，發現產婦意識清醒，胎兒已經出生，情況相當緊急；林匯耀立即檢查胎兒狀況，並告知許博宇：「學長，小朋友已出生，立即評估生命徵象！」

此時，許凱傑已在安撫產婦，協助她穩定呼吸，並提供保暖措施，以減輕產後不適症狀。產婦和家屬對於救護人員專業的處置和冷靜的應變深表感謝，直呼：「他們就像是上天派來的天使！」

3人按標準緊急救護程序完成產婦和胎兒的各項生命徵象評估與保暖等處置項目。順利將產婦和胎兒送往金門醫院接受後續治療，成功圓滿完成救護勤務，保護母子均安。

▲金門孕婦羊水破了急摳119求救，消防隊員化身「接生婆」迎新生命。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，這是金門縣消防局自89年5月9日掛牌成立以來，消防同仁執行救護勤務時親身見證新生命誕生的第4例個案，產婦、家屬和執勤同仁們皆感動不已。

消防局局長呂英華偕同副局長陳國瑋及緊急救護科人員，特於2月26日前往金湖分隊慰勞、嘉勉出勤同仁，並與同仁共進下午茶，一併視察金湖分隊辦理急產接生救護演練，給予同仁極大的肯定。

呂英華表示，急產接生考驗著救護人員平時的救護訓練紮實度及隨機應變能力，能將此案件處理得成功圓滿實屬難能可貴，3位消防同仁能夠親身見證一個新生命的誕生，對於他們而言必然會是一份難以忘懷的工作經驗，整個過程充滿著喜悅和感動，也彰顯消防員的專業與無私奉獻精神。

消防局一向奉行陳福海縣長《禮運大同篇》的施政理念，充分體現在執行救護勤務「病有所醫」，讓患者都能受到良好的救護服務，爭取「黃金救命時間」，這起成功的急產接生案例再次證明金門消防人員無畏艱難，時刻準備好迎戰各種緊急狀況，實現守護生命的承諾。期許消防局持續努力，提供更優質的救護服務，為鄉親的生命與健康把關。