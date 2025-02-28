鹿谷永隆開山聖王聖誕暨142周年　28888斤大神龜米糕吃平安

▲鹿谷永隆開山廟慶祝開山聖王聖誕暨重建142週年，28888斤大神龜米糕相當吸睛。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷永隆開山廟今年欣逢開山聖王聖誕暨重建142週年，並舉辦一系列慶典活動，其中最受矚目的「大神龜」米糕重量達28888斤，動員十五位師傅、預計費時兩天完成，堪稱目前國內廟會活動中米糕龜製作體型前幾名，並將於3月1日舉辦大神龜升天儀式，歡迎善信前來祝壽、擲筊求發財龜、吃米糕龜求平安。

南投縣長許淑華27日特地前往獻香祝壽，為慶典揭開序幕，立委游顥、縣議員蔡孟娥等都到場參與；開山廟表示，農曆二月初二是該廟「開山聖王」的聖誕，每年於農曆二月初一、二日(國曆二月二十八、三月一日)兩天，都會遵循古禮舉辦慶典。

開山公慶典大神龜則因得主蔡家豪今年還願添加2000斤，重量已達28888斤，也邀請6組陣頭，並開辦23桌宴請親朋好友及友宮，同時備有平安湯圓90斗、油麵3600斤及米粉40大箱等供善信大德吃平安，另清水藝閣回祖廟參香，將有15台藝閣車一同前來參香，讓今年廟會添加無比熱鬧；周六晚間八點舉辦大神龜升天儀式後，平安龜肉將免費分享吃平安，並公開接受善信大德報名祈求大神龜、黃金小龍（重五錢八分）登記祈求，另有發財金、大神龜招財進寶金。

許淑華表示，開山廟除為鹿谷重要的信仰中心，更蘊含早期先民開墾的歷史足跡，每年的開山聖王聖誕暨重建週年祝壽祈福儀典都傳承開山聖王精神，祈求庇佑地方產業繁榮興旺；適逢228連假，歡迎全國民眾前來開山廟參香祈福，品嚐鹿谷特產竹筍、好茶，體驗在地文化。