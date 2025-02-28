邱泰源視察遭爆「先清空急診病人」　醫院揭收住數據：屬作業常態

▲因應急診壅塞，衛福部長邱泰源26日視察雙北各大醫院急診狀況，於部立台北醫院受訪。（圖／衛福部提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期面臨急診壅塞狀況嚴峻，衛福部長邱泰源26日突襲視察雙北多家醫院，卻遭護理人員爆料「臨時通知部長要去台北醫院，一個小時之內要把我們急診待床的病人全部塞上去病房」。部立台北醫院今（28）日提出4點回應，午後入院屬作業常態，並且公布當日入院收治狀況指出「並無背離平日作業模式」。意即否認特別為部長視察而清空病患。

邱泰源26日突襲視察包含台大、和平、亞東、部立台北及雙和醫院，希望了解急診壅塞情況並尋求解決方案，邱泰源當日下午結束部北訪查後受訪表示，經過視察後認為急診壅塞情況已逐漸趨緩，也啟動了綠色通道與區域聯防機制，以協助分流病患。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳看到有護理人員投訴指出，部長視察前醫院已提前收到通知，臨時將急診病人送往其他病房，營造緩解壅塞的假象。

衛福部今日回應，邱泰源是當天中午指示安排到幾家醫院看看急診實地狀況，主要是希望和院方雙向溝通、了解困難處並予以協助，且部長交辦時有特別強調，這次視察要低調進行，不要影響急診醫護人員工作。

▲部北分享今日急診現狀，已經沒有出現壅塞的情況。（圖／部立台北醫院提供）

部立台北醫院今日提出4點回應，第一、台北醫院依照疾管署應變實施「隔離病房可作一般病房提供醫療照護」，且未關閉一般急性病床，同時持續監測12點前出院比例，因此能有效運用病床、降低急診壅塞情形。

第二、上午為出院高峰，病人午後入院屬作業常態，2月25日出院47人，部長視察當日2月26日出院63人，空床較多，該日上午12點前入院5人，12點至下午4點入院17人，下午4點至8點入院12人，入住分布並無背離平日作業模式。

第三、部立台北醫院持續改善效率優化流程，與亞東及雙和等醫學中心設有綠色通道，且院內設有綜合病房與不分科收治的機制，以降低急診壅塞。

最後，部立台北醫院今日10點整急診為0待床；11點為4待床；12點為3待床，尚有49空床，下午急診病人會陸續入住，目前急診無壅塞的情形。未來仍會持續補強人力優化急診醫療環境，提供病人優質的醫療照護。