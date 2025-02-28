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醉女急診嫌護理師攙扶弄痛她　掐手飆五字經被判刑4個月

記者黃翊婷／台北報導

女子小珍（話名）去年7月間因酒醉跌倒，經救護車送至北部某醫院的急診，卻在護理師協助攙扶的時候，嫌對方弄痛她的手臂，竟當場飆罵「破X、X你娘XX」等髒話，還出手用力掐捏，導致護理師受傷。台北地院法官日前審理此案，並依傷害罪判處小珍有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲▼南韓住院醫師發動罷工，癌末患者被趕出醫院只能自生自滅。（圖／CFP）

▲小珍酒醉跌倒被送至急診，因不滿護理師A攙扶弄痛自己，竟當場出手攻擊、飆罵髒話。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，小珍去年7月間酒醉跌倒，被救護車送往某醫院的急診，經醫師檢傷完畢後，因喝太醉而倒臥在急診地板，無力起身，護理師A見狀立刻上前幫忙攙扶，她卻嫌棄護理師弄痛自己的手臂，竟當場飆罵「破X、X你娘XX」，還伸手用力捏掐護理師的手臂，導致護理師受傷。

小珍到案之後辯稱，當時是護理師A先捏她，自己才會捏回去，「她把我整隻手都捏瘀青，醫護人員不能這樣對病人，是她先捏我、傷害我，我才會這樣回她。」

但護理師A和急診護理長均證稱，當時小珍躺在診間地板上大呼小叫，兩人上前請小珍冷靜，以免影響其他病患，接著她們看到小珍無法站起來，就一起幫忙想將人攙扶至病床上，沒想到小珍突然出手掐人，而且是用轉的方式，護理師A當場痛到大叫，小珍就在一旁大聲罵髒話，至少罵了3次以上，後來實在受不了，才決定報警處理。

台北地院法官檢視醫院監視器畫面等證據，發現小珍當時的確跌坐在急診診療區，影響到醫護及其他人員進出，被護理師A和護理長扶起時，就突然出手攻擊並破口大罵，然後繼續躺在地上，最後是被保全人員扶起帶離現場。

法官表示，從監視器畫面看來，護理師A並沒有做出任何傷害小珍的舉動，反而是小珍出手攻擊、罵人的部分事證明確，考量到她始終否認犯行、不思己過，至今未與護理師A達成和解，最終依傷害罪判處她有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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