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土地公手持「3種寶物」神效不同　3／1頭牙拜對財運旺整年

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲農曆二月初二頭牙土地公生，預計各大土地公廟將湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今年國曆3月1日、農曆2月2日是福德正神聖誕，也是民間信仰習俗中的「頭牙」，有「二月二，龍抬頭，金子銀子滿地流」的諺語。對此，台中市議員楊典忠分享，手持物不同物品的3種土地公其實「專業領域」不同，像是做生意、金融業，就要拜「手持元寶」的土地公。

楊典忠表示，今年3月1日是頭牙、拜土地公的日子，也是全年第一個重要求財日，俗話說「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空」，所以若想讓財運旺整年，這一天一定要拜土地公。不過，很多人不知道的是，不同外型的土地公其實有不同的「專業領域」。

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楊典忠指出，想要升遷當官的人，或是學生、應試者，要拜「手持如意」的土地公，象徵事事如意；如果是金融業相關，則要拜「手持元寶」的土地公，但不能急功近利、要行孝、長幼有序、行善積福；第三種「手持拐杖」的土地公，則是適合仲介業者、地理師、風水師。

「龍抬頭」又稱為「春耕節」、「農事節」、「青龍節」或「春龍節」，在農耕社會中象徵蒼龍星宿升起，代表陽氣生發、雨水增多、萬物復甦。民間習俗認為，這一天拜土地公不僅能祈求財運亨通，也有助於事業興旺、生活順遂。如今適逢二二八連假，全台各大土地公廟預計將湧現大量參拜人潮。

▲▼土地公手持「3種寶物」神效不同　3／1頭牙拜對財運旺整年。（圖／翻攝自臉書／楊典忠）

 
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