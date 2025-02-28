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草屯分局統計少年犯罪「詐騙類佔一半」　聯手學校強化通報

▲草屯警分局廣邀轄內各級學校參加113學年度第2學期校園安全座談會。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯警分局廣邀轄內各級學校參加113學年度第2學期校園安全座談會。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

詐騙歪風盛行，且犯罪集團成員有年輕化且向校園滲透趨勢：草屯警分局統計113年共查獲少年非行（觸犯刑罰法律）64件、64人次，其中年齡層以16歲的32人次最多，類型則以詐欺34人次最多；警方表示，期盼與各級學校持續合作通報及宣導機制，導正少年行為並提升學生知詐識詐知能。

草屯分局於26日召開113學年度第2學期「校園安全座談會」，由副分局長吳碧芬主持，邀集轄區草屯鎮及中寮鄉等30所各級學校共同參與，針對防制少年非行、校園安全環境檢測評估、建立橫向聯繫及應變機制等，共同研商精進作法；首先由該分局偵查隊副隊長劉泰宏進行報告，包括全面檢視安全設備、結合民力加強巡查等2大面向，持續協助學校端檢視校內及通勤路線沿線(如監視錄影、路燈照明、電子圍籬等)安全維護措施是否充足，並於校園周邊200公尺範圍加強巡邏強度及密度，也針對防制少年非行狀況、毒品、幫派、詐騙等態樣加以分析與宣導。

吳碧芬指出，去年1至12月所查獲詐欺類的少年非行案件，多因網路求職遭詐騙、提供帳戶予以詐騙集團使用，誤成為人頭帳戶或遭吸收為車手居多，因此特別請各校代表加強宣導阻詐、識詐及新興毒品的防制，尤其針對學生涉及幫派組合及詐騙集團等非法組織及不法行為部分，加強督導與通報，避免學生淪為非法組織操作對象，另強調新興毒品依托咪酯(喪屍煙彈)的態樣與症狀，期盼師長協助留意學生有無吸食情形。

各校代表於會中也分別提出建議，包括規劃增設號誌、防制學生違規及非行行為、針對遊民及陌生人士進入校園之問題協助巡邏與勸誡等，吳碧芬當場指示各單位針對建議事項全力協助，以具體行動強化校園安全防護。

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