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高壓迴流致西半部空品惡化　桃市環保局配合基北桃啟動聯合應變

▲桃園市環保局因應高壓迴流引發西半部空氣擴散條件不佳，今天加強高污染排放工廠空汙稽查。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園市環保局因應高壓迴流引發西半部空氣擴散條件不佳，今天加強高污染排放工廠空汙稽查。（圖／桃園市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對今（27）日受高壓迴流影響，環境風場轉為偏東風至東南風，導致台灣西半部地區處於背風側，水平及垂直擴散條件不佳，污染物容易累積，桃園市環保局隨即啟動跨局處通報與應變，並配合基北北桃聯合應變，包括加強稽查高污染排放工廠、嚴密監控污染物排放監測數據、加強營建工地巡查等，透過巡查及空拍陳情熱點確認有無露天燃燒等措施，以降低污染物排放並減緩空氣品質惡化影響。

▲桃園市環保局因應高壓迴流引發西半部空氣擴散條件不佳，環保局加強監測空氣品質。（圖／桃園市環保局提供）

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▲桃園市環保局因應高壓迴流引發西半部空氣擴散條件不佳，環保局加強監測空氣品質。（圖／桃園市環保局提供）

環保局指出，依據環境部空氣品質監測網數據顯示，近日環境風場擴散條件不佳污染物容易累積，昨天已與台北、新北、基隆市府聯繫，提前啟動基北北桃跨縣市聯合應變，並聯繫市府相關局處及啟動執行應變作為。包括通報學校、婦幼機構、老人安養院與兒少社福、醫院等機構注意敏弱族群防護，另宣導宮廟減少紙錢燃燒與減香、針對營建工地、河川裸露工程進行揚塵抑制及道路揚塵灑水抑制，並於交通場站進行跑馬燈宣導等。

▲桃園市環保局因應高壓迴流引發西半部空氣擴散條件不佳，環保局啟動相關應變。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園市環保局因應高壓迴流引發西半部空氣擴散條件不佳，環保局啟動相關應變。（圖／桃園市環保局提供）

環保局表示，基北北桃四市環保局共同執行污染源管制與應變措施，包括加強稽查高污染排放工廠、嚴密監控污染物排放監測數據、加強營建工地巡查，要求落實物料堆置、裸露地表覆蓋或灑水、車行路徑灑水；並透過巡查及空拍陳情熱點確認有無露天燃燒等措施，以降低污染物排放並減緩空氣品質惡化的影響。

▲桃園市環保局因應高壓迴流引發西半部空氣擴散條件不佳，環保局各清潔大隊加強道路清洗作業。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園市環保局因應高壓迴流引發西半部空氣擴散條件不佳，環保局各清潔大隊加強道路清洗作業。（圖／桃園市環保局提供）

環保局統計，今天聯合稽查與應變成果，北北基桃四縣市聯合稽查共計30家工廠、86處營建工地、56家餐飲業者及露天燃燒熱點，另針對車流較大的路段攔檢295輛柴油車、10,478輛機車及車牌辨識高污染車輛。此外，各縣市環保局已通知轄內786家大型工廠進行排放減量，各區環境清潔大隊及工廠、工地共同加強道路洗掃作業，總計洗掃達956公里。

環保局強調，根據環境部預報資料顯示，明（28）日起至3月2日期間仍維持偏東風至東南風環境，西半部空氣品質介於「普通」至「對敏感族群不健康」等級，預計3月2日下午整體氣象條件改變後，空氣品質將有所改善，提醒市民朋友週末外出時做好呼吸防護措施，以降低健康風險。

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