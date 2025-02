▲臉書當機。(圖/記者曾筠淇攝)

記者曾筠淇/綜合報導

臉書大當機!稍早有不少網友準備登入Facebook時,發現電腦版(網頁)出現英文字,寫道「Sorry,something went wrong.We're working on getting this fixed as soon as we can.」顯示目前出現錯誤,正在盡快維修中。不過詳細狀況,官方尚未說明。

目前臉書網頁版無法正常使用,另從監測網站Downdetector可見,自上午10時許起,臉書在全球各地的錯誤回報次數飆升。不過至截稿前,Meta官方尚未回應。

▼錯誤回報次數飆升。(圖/翻攝自Downdetector)