罷免綠委一階未達門檻？　藍青年軍2聲明：無從得知

▲由藍營青年組成的罷免團體「蟾蜍剋星」。（圖／攝影中心）

記者鄭佩玟／台北報導

全台掀起罷免潮，罷免團體於2月3日首批遞出19名藍委與新竹市長高虹安罷免案，昨天經過中選會委員會議，第一階段審查通過，可進入二階連署，另有9件立委罷免案並未達提議門檻。罷免團體已陸續收到中選會公文。罷免立委吳思瑤、吳沛憶團體的藍營青年軍「蟾蜍剋星」今（27日）表示，尚未收到任何來自地方或是中央選委會的通知，所以團隊無從得知一階通過與否。

中選會今日證實，中選會已於昨日召開委員會議，就2月25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議後已有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有9件立委罷免案並未達提議門檻。

中選會表示，往例此類選務，中選會暨地方選委會均依法定程序辦理，且並不會為此就相關細節或特定具體個案進行評論或評價。

針對稍早中選會提供給媒體關於第一階段是否通過的消息一事，「蟾蜍剋星」發出二點聲明，第一、根據中選會所提供給媒體的資訊，中選會於2/26召開會議審議並做出結論，但團隊目前沒有收到任何來自地方或是中央選委會的通知，無論是電話或是公文等任何形式，因此無從了解本案細節。

第二，「蟾蜍剋星」表示，罷免吳思瑤的第一階段送件日期是2月8日，根據法令地方選委會有20日的查對期，外加中央選委會5日的作業期，一共為25日，換言之本案究竟進行到哪個行政環節，也因為沒有任何行政主管機關通知，所以團隊無從得知。