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嘉義地檢前進校園　宣導反毒及防詐騙

▲▼ 嘉義地檢署深入校園 觀護人與嘉義高工師生熱烈互動 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署深入校園 觀護人與嘉義高工師生熱烈互動 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升青少年對毒品及詐騙的防範意識，嘉義地方檢察署積極推動法治教育，特別安排觀護人盧浩權於昨日(26日)前往嘉義高級工業職業學校，進行反毒、識詐宣導。活動現場氣氛熱烈，師生與觀護人互動頻繁，共同探討如何在日常生活中提高警覺，遠離風險。


盧浩權觀護人首先向學生介紹新興毒品的種類，並透過實際案例解析毒品偽裝手法，例如糖果、咖啡包、電子菸等容易誤導年輕人的毒品外觀。一名學生好奇提問：「如果朋友請我喝飲料，我怎麼知道裡面有沒有毒品？」盧觀護人提醒：「最安全的方法就是拒絕來路不明的飲料或食品，即使是認識的朋友，也要提高警覺，避免在無意間捲入危險，更不能協助保管、運送。」

▲▼ 嘉義地檢署深入校園 觀護人與嘉義高工師生熱烈互動 。（圖／嘉義地檢署提供）


現場還有學生提到社群媒體上的「高薪打工」廣告，詢問是否有可能與犯罪行為有關。盧觀護人指出：「這類廣告很多都是詐騙或毒品犯罪的陷阱，並搭配著豪車、現金、國外旅遊等豪奢畫面吸引年輕人加入，千萬不要輕信來路不明的打工機會，更不要為了金錢鋌而走險。」


在識詐宣導部分，盧浩權觀護人以近期發生的詐騙案例，向學生們說明常見的詐騙手法，特別是「假網拍」、「解除分期付款」以及「假親友求助」等。當他問道：「如果有陌生人打來，說你家人出事了，急需匯款，你們會怎麼做？」一名老師立即回應：「先冷靜，直接打電話給家人確認！」


為讓學生更深刻理解反毒識詐的重要性，現場還安排了有獎問答活動。例如：「詐騙集團最常用的三大話術是什麼？」一名學生迅速回答：「猜猜我是誰、高薪打工、ATM解除分期！」獲得全場熱烈掌聲，也成功贏得小獎品。


嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，透過這類深入校園的互動式宣導，不僅能讓學生們加深印象，也能鼓勵他們將學到的防範知識傳遞給家人與朋友，進而擴大宣導成效。未來，地檢署將持續與各級學校合作，推動更多反毒識詐活動，攜手守護青少年的安全與未來。

 
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