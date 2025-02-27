重現國軍戰鬥訓練場！金門國家公園賈村營區修復　開放自由參觀

▲越共村戰鬥訓練場地變戰技體驗場， 金門賈村啟用。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

內政部國家公園署金門國家公園管理處今（27）日舉行「金門國家公園賈村戰技體驗場啟用典禮」。國家公園署長王成機表示，金門國家公園是我國首座以維護歷史文化資產與戰役紀念，兼具保育自然生態的國家公園，園區擁有豐富戰地文化資產，金管處自111年度起攜手金門縣政府執行「金門亮點計畫」，113年12月完成賈村營區修復，重現國軍戰鬥訓練場地歷史風貌提供民眾體驗，促進當地觀光發展。

王成機說明，國家公園園區內的賈村營區為1960年代中期，國軍仿照越共村建立的村落戰鬥訓練場地，當年訓練時除了運用兵力與武器攻堅外，還搭配心戰喊話，以達成攻克村落的目標，非常具有特色。修復活化後的賈村戰技體驗場，包括歸零靶場、核生化訓練展示中心、毒氣體驗室、家屋搜索區、地下坑道、地形地物利用區、手榴彈投擲區，並導入實境解謎遊戲，啟用後將開放自由參觀，也提供申請場地辦理遊憩活動。

王成機指出，金管處為了協助金門觀光發展，自111年度起陸續辦理動態型戰役體驗活動，例如生存遊戲、射擊體驗環境教育、小兵日記兒童軍事體驗營、八二三夜行軍及古寧頭戰役75週年行軍。金管處也與金門縣生存遊戲運動協會合作，運用中山林乳南三營區辦理113年「同島一命，決戰金門」生存遊戲，藉由民間團體及業者加入營造帶狀場域，吸引遊客來到金門旅遊，促進地方觀光發展。