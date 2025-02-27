欠地下錢莊債「貸款又遇詐騙」　前公務員涉洗錢485萬逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

前公務員阿興（化名）因向地下錢莊借錢，急需還清債務，於是上網找人幫忙辦理貸款，結果反被詐騙集團利用，成為人頭帳戶，涉及洗錢485萬元，一審被判處有期徒刑9個月，併科罰金8萬元。阿興提出上訴，證明自己真的是被騙的，最終成功獲得高雄高分院法官採信，逆轉改判無罪。

▲阿興因為急需償還地下錢莊的借款，於是主動聯繫辦理貸款的專員，結果反而淪為詐團人頭戶。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿興在案發當時是政府機關的公務員，具有一定智識程度及社會經驗，卻在2022年12月間將自己的存摺、提款卡、密碼、網銀帳密交給陌生人使用，導致受害者遭詐團騙錢，共計損失485萬元，他則從中獲得3萬元報酬。高雄地院一審法官審理之後，依幫助犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處阿興有期徒刑9個月，併科罰金8萬元，罰金部分得易服勞役80日。

阿興提出上訴並強調，當時因為有向地下錢莊借錢，急需償還債務，收到貸款簡訊時，便主動與對方聯繫，接著就被介紹給名叫「沛嫆」的銀行客服專員，「沛嫆」說要交付帳戶，美化帳戶之後才有利於辦理貸款，他信以為真，才會將自己的帳戶資料交出，並非故意幫助詐欺或洗錢。

高雄高分院二審法官認為，阿興提出與地下錢莊成員、「沛嫆」客服專員的對話紀錄，可見他確實是因為積欠地下錢莊債務而產生經濟壓力，才會在收到貸款簡訊之後主動聯繫、詢問。

此外，「沛嫆」在對話過程中曾要求阿興簽署委託書，內容與一般委託辦理貸款的事項相同，她甚至特別在貸款金額處加以圈選，要求阿興蓋章，補齊資料的動作也與正常申辦貸款的情形相似。

而當阿興催促貸款進度時，「沛嫆」除了會以「仍在送件審核」等理由搪塞，還堅稱自己是合法借貸、銀行即將撥款，如果阿興不想辦理了，就要返還先前預支的3萬元。

法官認為，從雙方對話紀錄看來，詐團利用阿興當時經濟窘迫、缺錢急用的心態，透過話術讓阿興放鬆警戒並交出帳戶資料，所謂的「3萬元報酬」也不是協助詐團獲得的錢，而是詐團以借貸預支款項名目交給阿興的，最終認定阿興所言不假，裁定撤銷原判決，改判無罪。