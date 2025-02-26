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「2025新北黑白切大賽」網路票選白熱化　3／6前參加投票再抽精選廚房用品

「2025新北黑白切大賽」 網路票選白熱化（圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲「2025新北黑白切大賽」網路票選活動，邀請民眾選出心目中最經典、最美味的黑白切店家。（圖／新北市政府經濟發展局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

「2025新北黑白切大賽」網路票選正式邁入第三週，百家店家激烈競爭中，更有店家自主印製海報推廣自家特色，卯足全力爭奪新北最強黑白切殊榮！本次投票活動至114年3月6日截止，邀請民眾透過票選網站選出心目中最經典、最美味的黑白切店家，投票還有機會獲得精選黑白廚房用品。

經發局長盛筱蓉表示，黑白切作為臺灣庶民美食的重要代表，不僅是日常飲食的一部分，更承載著許多人的童年回憶與在地情感。新北市擁有全台最大的豬肉市場與消費需求，希望能透過這次比賽讓更多人認識黑白切文化，發掘在地職人的精湛手藝，也進一步推廣台灣豬肉產業，帶動地方經濟發展。

「2025新北黑白切大賽」 網路票選白熱化（圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲店家親自製作票選宣傳海報，張貼於店內各處。

隨著網路票選的展開，百家黑白切的對決進入白熱化階段，投票數亦已超過2萬3,000票。其中，來自三重區的一間店家對本次比賽極為重視，親自製作票選宣傳海報，張貼於店內各處，並向顧客熱情介紹自家美味與活動資訊，希望能夠集結顧客的力量，將傳承多年的美味推向更大的舞台。憑藉著店家的努力與多年來累積的好口碑，目前在網路票選中暫居領先，成為最受矚目的競爭者之一。

市場處表示，網路票選非常簡單好操作，只需使用Line帳號登入即可投票，每天可投3票（須投給不同店家），投越多中獎機會越高。除網路票選外，亦正辦理專業評審團進行現場試吃評鑑，後續將綜合兩方評分，預計於3月7日公布前10強名單。入選店家將於3月17日的決賽中現場料理競技，由「新北黑白評鑑團」評選出最後優勝者，並在3月22日「全豬宴市集」舉行頒獎典禮，正式揭曉新北市最強黑白切店家。

「2025新北黑白切大賽」 網路票選白熱化（圖／新北市政府經濟發展局提供）

「2025新北黑白切大賽」 網路票選白熱化（圖／新北市政府經濟發展局提供）

「2025新北黑白切大賽」 網路票選白熱化（圖／新北市政府經濟發展局提供）

究竟誰能在這場頂尖對決中勝出，誰能奪下「新北最強黑白切」前10強稱號？現在就前往票選網站，每天為您喜愛的黑白切打氣加油！一同推廣豬肉飲食文化，打造新北美食新風貌，更多活動資訊可至市場處官網或「來新北逛菜市」粉絲專頁查詢，網路人氣票選網址為：https://contest.plus1today.tw/Contestvoting

（新北市政府經濟發展局廣告）

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