加強宣傳力道　嘉義民雄警結合市集宣導反詐騙

▲▼ 民雄分局打詐隊，結合在地資源，強力阻詐」 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄警分局為推廣防詐宣導工作，並讓民眾能沉浸式體認到詐騙手法，達到識詐、反詐及共同守護自身財產安全目的，民雄分局打詐宣導團更是加入大林漫遊不夜城燈會活動擺攤行列，除運用各類詐騙手法之關鍵字及打詐儀錶板提供有獎徵答活動外，為提高民眾注意力及宣導成效，更結合在地商家金興玩具有限公司提供正夯的「吉依卡哇」絨布玩偶，輔以有獎徵答跟打彈珠等小趣味遊戲，增加民眾參與感，也讓民眾沉浸在互動的遊戲過程中將反詐意識紮根，散播反詐力量，一起攜手阻詐。

民雄警分局為讓反詐觀念深入民心，特別在大林漫遊不夜城燈會活動前設置「反詐宣導攤位」，詳細介紹近期詐騙集團常見的詐騙手法，包括假投資詐騙、購物詐騙及解除分期付款等詐騙模式，並提醒鄉親務必提高警覺，避免上當受騙。並透過互動遊戲、宣導品發放及案例分享等方式，讓民眾更具警覺性，更因「吉依卡哇」超吸睛的效果及風潮，意外大獲民眾好評，現場排隊人龍不斷，吸引許多民眾踴躍參與，加深對防詐知識的印象。

民雄分局長吳俊德呼籲民眾可以多加利用警政署推出之「165打詐儀錶板」相關功能包括：

一、簡化專網頁面：設計功能欄位及網頁置頂鍵，使民眾易於瀏覽及點選。

二、防詐檢視：民眾點選專網「我被詐騙了嗎」連結至「詐騙手法」頁面，提供常用詐騙話術、防詐宣導影片，供民眾檢視是否有詐騙疑慮。

三、數據分析與案例分享：提供各縣市詐欺案件受理數、財損統計、當前最新詐騙手法案例(含語音導讀功能)，及其話術解析、詐騙公式拆解(圖)，以及宣傳影片，增強民眾防詐警覺。期望經由不斷的宣講，號召民眾分享網站及案例，提高社區整體防詐意識，讓大家都能成為「防詐絕緣體」。