再見三振！「球員場上慶祝一幕」狂被重播　網驚：美國母隊嚇一跳

▲中華隊球員全都衝到場上慶祝。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

投手曾峻岳擔任終結者，連續狂飆150公里以上火球，三振掉三名西班牙打者，中華隊6比3成功晉級。當曾峻岳丟出再見三振後，隊友全都跑到場上興奮嘶吼，有網友眼尖看到，有球員嗨到跌到，紛紛笑問「最後慶祝是誰跌倒啊？」引來一票人回應，「剛好錄到，林維恩是滑倒！」

回顧昨日精彩的9局下半場，曾峻岳登板，火球連飆，一上場就投出155公里火球，連續K掉2名打者，也讓開轟的艾斯特拉達三振，中華隊以6比3取得經典賽門票。

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轉播過程中，中華隊球員們都跑到場上興奮嘶吼，不少人邊拿著礦泉水揮灑慶祝，結果有球員跑上投手丘，華麗一轉身下秒嗨到跌到，隨後又站起來，拿起地上的幸運骰子一丟，最後連帽子也空中丟，畫面非常逗趣。

不少網友狂看重播，紛紛在PTT、Threads上笑問，「全體隊員衝出來慶祝是誰跌倒啊？」有網友一秒認出就是年僅19歲的旅美小將林維恩，「剛好錄到，林維恩是滑倒」、「解謎了原來跌倒的是林維恩」、「林維恩那個姿勢優美的滑倒，是諧咖代表嗎」、「45號玉米在日本險滑倒，45號維恩在台灣滑倒，二個美國母隊都嚇一跳」、「自己滑倒太搞笑了吧，小心不要受傷啦」、「真的是有夠喜感」。

對此，林維恩也親自在Threads上回應，「請大家不要擔心，我昨天只是沒穿釘鞋滑倒，身體無大礙！謝謝關心！」對於中華隊能晉級，林維恩感性表示，「這次比賽的經驗對我來說很珍貴，我會努力讓自己更好！期待未來有機會入選，繼續為國效力。」

同時他也感謝教練以及所有的工作人員，「我們一起做到了！最後，真心感謝大家對我們的支持，所有的一切我們都感受得到，謝謝！我們2026見！」