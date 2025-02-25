民眾黨228開騎一日北高！　土城出發黃國昌領銜騎頭尾棒次

▲民眾黨一日北高活動安排。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲自台北市長任內開始，每年228假期或前夕都會騎腳踏車，從「一日雙塔」到「一日北高」，已成為例行公事。儘管柯因案遭羈押，但民眾黨仍要延續此傳統，今（25日）宣布活動當日的規劃，主席黃國昌將率領黨公職從土城開始一路騎到新竹代天府，接著再騎最後一棒的711竹滬門市到大義國中。

「倒數3天，一日北高，備戰出發！」民眾黨今在臉書預告，柯文哲前主席常說「一個人走得快，一群人走得遠」，這次，大家要再度挑戰這趟超過360公里的旅程。

民眾黨說，今年不只從關渡宮出發，還加開土城賽道，由黨公職們一起接力，從清晨的台北看守所為起點，「我們要把信念傳達給阿北，讓台灣見證我們的決心，大家一起踩著堅持與韌性，在互相加油打氣中騎進深夜，一路向南」。

民眾黨指出，這場體能的考驗，將由黨主席黃國昌擔任第一棒，帶領眾黨公職等人，從新竹代天府、苗栗通霄、彰化伸港保天宮，一路騎向雲林口湖、嘉義布袋、台南將軍口寮，歷經17個站點、24小時的考驗，預計在3月1日凌晨2點多抵達終點高雄大義國中，完成意志與信念的接力。

民眾黨說，此次活動《民眾之聲》將全程直播，這次的內容會比以往更精彩。每完成一個路段，騎士們就會立刻轉換身份，當起直播主，滿身大汗地跟大家分享剛剛的挑戰，還會介紹接下來的賽段，把這股沸騰的熱血，透過螢幕傳達給每一位所有支持的夥伴。

民眾黨表示，誠摯邀請大家到沿路的各個站點，為黨公職們加油應援，或觀看直播，在線上幫忙打氣，讓他們有更多動力完成這場「信念+燃燒卡路里」的挑戰。今年，台灣民眾黨依舊並肩奮戰，延續傳承，「我們要用汗水取代淚水，寫下新的篇章！」