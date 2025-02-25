劉書彬當到2027！白營2年條款輪流　陳智菡、「大學姊」有望進國會

▲吳春城辭立委，將由東吳大學政治學系副教授劉書彬遞補。（圖／翻攝自Facebook／劉書彬臉書）

記者袁茵／台北報導

捲入「壯世代」爭議的民眾黨立委吳春城於今（25日）院會宣布請辭立委，未來將由不分區排名第9的東吳大學政治學系副教授劉書彬遞補立委。但由於民眾黨立委都有簽署「2年條款」，原應在2026年2月1日就任的劉書彬提早遞補，任期應是幾年？立院民眾黨團主任陳智菡表示，遞補委員任期皆以2年為原則。

柯文哲「2年條款」緊箍咒 劉書彬任期2年「2027年得辭職」

吳春城請辭不分區立委後，預計由排名第9的劉書彬遞補，但「2年條款」卻成爲一道難題，究竟劉書彬的任期應是1年（意指當完吳春城的任期），又或是維持原本的2年，還是就當作提前就職、直接做滿3年？黃國昌25日受訪時未正面回應，僅說黨有黨的規定。

而立院民眾黨團主任陳智菡表示，「遵從中央黨部的規範，遞補委員任期皆以2年為原則」。而若遞補立委仍維持做2年，也象徵劉書彬必須在2027年初辭職立委，由後面的不分區立委接棒。

「陸配」能否當立委成難題 民眾黨不分區遞補名單洗牌

民眾黨不分區立委都有簽署「2年條款」規定，前任8席立委（黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷）預計在2026年1月31日辭職，並由後面8名立委遞補，但由於黨內有一股勢力在悄悄醞釀，要透過黨代表大會「廢除2年條款」，使「2年條款」成為黃國昌上任黨主席後最大問題。

▲民眾黨不分區名單，排名第17的徐瑞希去年退黨，喪失遞補資格。（圖／民眾黨提供）

根據民眾黨於去年公布的不分區排名，第9到16席分別為東吳大學政治系教授劉書彬、前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、新住民代表「陸配」李貞秀、前立委許忠信。

但當柯文哲深陷政治獻金、京華城風暴時，排名第17的台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希宣布退黨，象徵放棄不分區立委遞補機會。另外，由於陸委會堅持「擔任公職不能有雙重國籍」，儘管排名15的「陸配」李貞秀稱，自己跟所有中華民國公民一樣，拿中華民國身分證與護照，但在無法證明「放棄國籍」狀態下，最終不一定能就任立委。

假使李貞秀能擔任立委，那民眾黨2026年的不分區立委，將是劉書彬（女）、洪毓祥（男）、蔡春綢（女）、王安祥（男）、邱慧洳（女）、陳清龍（男）、李貞秀（女）、許忠信（男）；但由於劉書彬任期只到2027年初，所以2027年將由第19名的立院黨團主任陳智菡（女）遞補上立委。

但假設李貞秀無法當立委，陳智菡將提前在2026年遞補；且劉書彬在2027年辭職的話，排名第21名的「大學姊」、前台中市觀旅局長林筱淇，則有機會遞補立委。

▼民眾黨團主任陳智菡。（資料圖／民眾黨團提供）

▼前台中市觀旅局長林筱淇。（資料圖／記者呂佳賢攝）