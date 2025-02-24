愛台灣就要反詐騙　「台灣民間反詐騙協會」匯集民間力量反詐

▲台灣民間反詐騙協會籌備起跑，匯集民間力量推動修法，利用媒體力量加大宣傳，舉辦巡迴鄉鎮電影觀賞會，加深防詐意識。（圖／台灣民間反詐騙協會提供）

記者莊智勝／台北報導

台灣詐騙案頻傳，受害者愈來愈多，由民間企業和媒體高層發起的「台灣民間反詐騙協會」，今(24)日舉行籌備會議，推選弗利思特文化事業公司董事長許良源擔任主任委員，預計3月13日舉行成立大會。主委許良源強調，要由民間出發，彙集所有力量協助政府打擊詐騙，不讓人民活在被詐騙的恐懼與懷疑之中。

在民間力量彙集下，台灣民間反詐騙協會預計3月13日正式成立，警政署長張榮興、刑事警察局長周幼偉都將應邀出席。刑事局預防科長林書立在籌備會直言，全球詐騙案橫行，詐騙金額更高達全球GDP的1%～1.5%；台灣之所以會成為詐騙案的高發區域，是因為台灣的超額儲蓄率高居全球第五，哪裡有錢？詐騙集團就往哪裡去！但政府要防詐常常因為行政程序箝制而緩不濟急，這時民間的防詐力量就格外重要。

台灣民間反詐騙協會發起人包括：國策顧問黃金舜、名緯廣告媒體集團創辦人唐錦祥、昇恆昌總經理江建廷、大同公司董事長王光祥、東森電視董事長林文淵、富裔實業董事長祝文定、遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽、鴻海教育基金會執行長汪用和，以及靖天電視集團總裁陸醒華、八大電視總經理王克捷、三立電視總經理高明慧、壹電視總經理余朝為、周刊王社長陳肅瑜、華視新聞台台長蔡菀瑩、三立財經主持人陳斐娟、馬偕醫學院校長李居仁、關渡醫院院長陳亮恭、春天診所董事長何麗玲、力祥藥品公司董事長張有朋、藝人李鑼等人，國泰金控更是以企業之力襄助協會成立。

台灣民間反詐騙協會籌備會主委許良源強調，民間能出錢出力來防制詐騙本身就是一大功德，所以對內會先整合企業界，新聞媒體界一起加入參與；再來就是推動修法，給檢警法一個強有力工具打擊詐騙，讓犯罪份子不敢騙、不能騙，同時強化騙不到的防禦力量，將詐騙手法透過新聞報導，廣告宣傳，讓反詐騙訊息有效充分的揭露。協會成立後將推動在全省各鄉鎮舉辦120場電影會，邀請民眾觀賞描述詐騙的電影，轄區分局再配合派員講述最新詐騙手法，防制詐騙撇步，進一步還要推動跨國打詐合作，例如借重國際警察協會的力量，一起推動反詐騙。

國策顧問黃金舜在會中也提出一帖良方，就是台灣藥局很普遍，幾乎每個里都有一家，跟一般民眾的接觸非常頻繁，慢性箋都會在藥局領取，可不可以用藥局端來和年長者做聯繫結合，來宣導反詐騙。三立電視總經理高明慧也表示，播電影宣導反詐騙，宣導效果非常好，電視台更可以提供主播和主持人的資源一起下鄉宣導反詐騙。華視新聞台長蔡莞瑩也說血淚的例子，一個電視台的同事時常接觸詐騙案的犯案細節，卻仍然中招被騙100多萬，所以詐騙無孔不入，那就該從源頭來斬斷詐騙。