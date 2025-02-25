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腹瀉疫情再攀升！上周30.4萬人次就醫「創5年同期最高」

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情又升高！疾病管制署今（25）日公布最新監測，上周腹瀉門急診就診30萬4,418人次，較前一周28萬9,666人次上升5.1%，仍為近5年同期最高；群聚疫情檢出以諾羅為主。疾管署提醒，民眾務必落實手部及飲食衛生，如出現水瀉、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫、生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。

腹瀉疫情先前才出現下降趨勢，疾管署疫情中心主任郭宏偉今日公布最新監測，資料顯示，國內今（2025）年第8周（2月16日至2月22日）腹瀉門急診就診304,418人次，較前一周289,666人次上升5.1%，仍為近5年（2021至2025年）同期最高。

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另外，全國近四周（第5周至第8周）共接獲410起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計203起，以檢出諾羅病毒（195件，占96.1%）為多。

疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強且低病毒量即可致病，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、接觸受污染的物品、與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫而感染。

疾管署說明，諾羅潛伏期約10至50小時，臨床上以急性腸胃炎為表現，常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉痠痛等情形，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應以肥皂或洗手乳正確洗手；烹製菜餚及食物貯存應注意食品衛生，生熟食分開處理且徹底煮熟後再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。民眾如有疑似症狀應在家休息，至症狀解除48小時後再恢復上學或工作，如需外出應佩戴口罩，避免傳染他人。

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