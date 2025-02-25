23歲女研究生砸9萬相親！遇「40歲肥男」崩潰：講話還噴口水

▲女研究生花9萬元相親，沒想到仲介卻幫她介紹超雷對象。 （示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名23歲女研究生小夏（化名）為找另一半，花2萬元人民幣（約新台幣9萬元）請仲介公司找人相親，但對象卻超雷，不僅是40歲大叔，講話會噴口水，讓小夏超傻眼。

根據現代快報報導，23歲的小夏就讀研究所，去年10月找杭州某仲介公司，繳了花2萬元人民幣（約新台幣9萬元），簽了介紹合約，上面寫期限到今年2月19日，配對4人。小夏表示，當時她沒仔細看合約，以為談成功扣一個，沒成就繼續找，像是終身約。業者說，寫時間和個數是為了過考核。小夏說，不然她不可能花大錢買4個人的見面機會。

小夏表示，她想找175公分以上，不胖不瘦，至少長相端正，年紀大她5到6歲都可，但業者介紹了6、7名對象，越看越氣，之前介紹一個快40歲的油膩男，是肥胖型，不僅遲到還噴口水，說話也很大聲，見完面每天發十幾則訊息轟炸。

▲女研究生表示，相親男講話一直噴口水。（圖／翻攝1818黃金眼）

小夏跟業者反映，對方卻稱，他們為該名男子費很多心力。小夏說，對方稱是同濟大學的，但其實是同濟大學嘉興學院，一個是一流大學，一個是普大。

業者表示，還有一個男生還不錯。小夏表示，她不想要認識coser。業者說，男子只是喜歡看動漫。小夏跟對方見面後，發現對方就是coser，還類似成人遊戲。

小夏表示，她想退全額，而別的會員一個人收2500元人民幣（約新台幣1.1萬元），她卻要5000元（約新台幣2.2萬元）。負責人回，哪個會員是2500元。負責人強調，「如果不符合要求不要加微信聊了，微信也加了，聊了也跟別人生活中見過面了，現在說不認可了。」據悉，目前當局已介入協調。小夏說，雙方已協商成功，具體細節她不方便透露。

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