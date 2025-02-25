　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

23歲女研究生砸9萬相親！遇「40歲肥男」崩潰：講話還噴口水

女研究花9萬元相親，仲介卻找超雷對象。 （示意圖／Pexels）

▲女研究生花9萬元相親，沒想到仲介卻幫她介紹超雷對象。 （示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名23歲女研究生小夏（化名）為找另一半，花2萬元人民幣（約新台幣9萬元）請仲介公司找人相親，但對象卻超雷，不僅是40歲大叔，講話會噴口水，讓小夏超傻眼。

根據現代快報報導，23歲的小夏就讀研究所，去年10月找杭州某仲介公司，繳了花2萬元人民幣（約新台幣9萬元），簽了介紹合約，上面寫期限到今年2月19日，配對4人。小夏表示，當時她沒仔細看合約，以為談成功扣一個，沒成就繼續找，像是終身約。業者說，寫時間和個數是為了過考核。小夏說，不然她不可能花大錢買4個人的見面機會。

小夏表示，她想找175公分以上，不胖不瘦，至少長相端正，年紀大她5到6歲都可，但業者介紹了6、7名對象，越看越氣，之前介紹一個快40歲的油膩男，是肥胖型，不僅遲到還噴口水，說話也很大聲，見完面每天發十幾則訊息轟炸。

女研究表示，相親男講話噴口水。（圖／翻攝1818黃金眼）

▲女研究生表示，相親男講話一直噴口水。（圖／翻攝1818黃金眼）

小夏跟業者反映，對方卻稱，他們為該名男子費很多心力。小夏說，對方稱是同濟大學的，但其實是同濟大學嘉興學院，一個是一流大學，一個是普大。

業者表示，還有一個男生還不錯。小夏表示，她不想要認識coser。業者說，男子只是喜歡看動漫。小夏跟對方見面後，發現對方就是coser，還類似成人遊戲。

小夏表示，她想退全額，而別的會員一個人收2500元人民幣（約新台幣1.1萬元），她卻要5000元（約新台幣2.2萬元）。負責人回，哪個會員是2500元。負責人強調，「如果不符合要求不要加微信聊了，微信也加了，聊了也跟別人生活中見過面了，現在說不認可了。」據悉，目前當局已介入協調。小夏說，雙方已協商成功，具體細節她不方便透露。

延伸閱讀
江坤俊做重大決定親吐「真的對不起」　認3月將轉換跑道
媳約閨密星巴克聊天！婆婆買菜路過怒了　怒闖面前要她提菜籃：太過分
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李威夫妻前後交保！全程不說話上賓士離開
威力彩20億得主包牌？　貳獎「7注中獎」各分得585萬
老牌紡織廠發重訊　撤出台灣！
47歲女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

23歲女研究生砸9萬相親！遇「40歲肥男」崩潰：講話還噴口水

逼男友體驗分娩3hrs…他痛到「腸壞死」切了　奇葩女婚事告吹挨告

算命師沒算到自己死期！4內褲被女友泡「百草枯」　他穿上爛掉慘死

林毅夫稱「中國解救特斯拉」　鼓勵台商緊抓陸未來市場新機遇　

澤倫斯基盼中國「阻止普丁」　陸喊為和談鋪路搭橋

快訊／習普通話內容曝光！　陸官媒：普丁介紹「俄美接觸最新情況」

收入下降效應　中國多地房租「跌回10年前水準」

俄烏戰事未歇　習近平應約與普丁通話

家人「1舉動」害她多重器衰竭進ICU！　醫揭原因：恐致命

全紅嬋保送廣州暨南大學！　網嗨喊：學校有眼光

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 住處遭搜索！改列被告帶回「移送北檢」

23歲女研究生砸9萬相親！遇「40歲肥男」崩潰：講話還噴口水

逼男友體驗分娩3hrs…他痛到「腸壞死」切了　奇葩女婚事告吹挨告

算命師沒算到自己死期！4內褲被女友泡「百草枯」　他穿上爛掉慘死

林毅夫稱「中國解救特斯拉」　鼓勵台商緊抓陸未來市場新機遇　

澤倫斯基盼中國「阻止普丁」　陸喊為和談鋪路搭橋

快訊／習普通話內容曝光！　陸官媒：普丁介紹「俄美接觸最新情況」

收入下降效應　中國多地房租「跌回10年前水準」

俄烏戰事未歇　習近平應約與普丁通話

家人「1舉動」害她多重器衰竭進ICU！　醫揭原因：恐致命

全紅嬋保送廣州暨南大學！　網嗨喊：學校有眼光

川普出手平息戰爭　盼俄烏速戰速決！普丁卻另有盤算

23歲女研究生砸9萬相親！遇「40歲肥男」崩潰：講話還噴口水

目睹生父砍死媽媽！彰化9歲童淚訴「希望爸爸被判死」

高雄水餃名店「湯麵驚見5蟲在漂」！他傻眼PO照　釣出一票苦主

AI只花1分鐘寫出熱門文章、卻沒帶動銷售　陸文科生仍憂工作被搶

日拉麵店公審1星客人！懸賞10萬嗆「要處理你」遭灌爆　老闆回應了

彰化手搖店藏「大麻農場」　店長2年竊電百萬種出上億元毒品

台灣ICU病床人口比「世界第一」！醫曝關鍵主因：有背景也進不了

逼男友體驗分娩3hrs…他痛到「腸壞死」切了　奇葩女婚事告吹挨告

王明鉅至親遭詐4000萬！聯邦銀女行員疑成詐團內鬼　8萬交保

#李威 夫妻列被告！「長髮妻低頭現身」傷害致死15萬元交保

大陸熱門新聞

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

家人「1舉動」害她進ICU！醫揭原因：恐致命

林毅夫稱「中國解救特斯拉」

全紅嬋保送廣州暨南大學！　網嗨喊：學校有眼光

陸官媒釋出習普「最新」通話內容

不干涉兒子？張蘭「建立善良新人設」

俄烏戰事未歇　習近平應約與普丁通話

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

23歲女砸9萬相親！遇40歲肥男崩潰：講話噴口水

澤倫斯基盼中國「阻止普丁」　陸喊為和談鋪路搭橋

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

中國多地房租跌回10年前水準

澤倫斯基：願與中國對話　他們能幫助阻止普丁

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩20.07億一人獨得！新北今晚誕生新億萬富翁

即／威力彩20億得主包牌？貳獎7注中獎各分585萬

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

即／李威教唆信徒涉傷害致死　30萬元交保

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

桃園副市長王明鉅家人遭詐案新進展　檢調搜索聯邦銀帶走女行員

清大證實沒收1500萬　曹興誠：支票給沈君山校長了

即／李威列被告！「長髮妻低頭現身」15萬元交保

BL劇床戲！兩男交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

李威改列被告！施暴致死串證錄音檔曝光

反骨前成員爆遭經紀人霸凌：他不敢對孫生蕾拉這樣

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

更多

最夯影音

更多

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面