威力彩頭獎狂飆20億！「4生肖」財神眷顧　命理師曝中獎絕招

▲威力彩連33槓，頭獎上看20億元。（圖／記者許力方攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

威力彩已連續33期未開出頭獎，累積獎金已飆升至20億元，今（24）日晚間即將迎來新一輪開獎，全台彩迷摩拳擦掌，紛紛前往彩券行試手氣。為幫助民眾提升中獎機會，知名命理專家楊登嵙特別分享了一系列「旺財中獎秘訣」，從生肖、方位到穿搭與日常小動作，全面解析如何招財旺運。

楊登嵙指出，本期財運最強的生肖為鼠、牛、龍、猴，他建議屬於這四大生肖的民眾不妨趁機到彩券行碰碰運氣，或許能成為下一個億萬富翁。

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每期開獎的「財神方位」各有不同，本期的最佳方位落在南方與西南方。楊登嵙建議，以居住地為中心，選擇朝這兩個方向的彩券行購買彩券或刮刮樂，能有效提升中大獎的可能性。此外，若彩券行店面本身坐向南方或西南方，其財運也相對旺盛，可能更容易成為幸運之地。

穿著也能影響財運！楊登嵙推薦本期的幸運色為水色系與木色系，包括藍色、黑色、綠色、蘋果綠、橄欖色、墨綠色等。民眾不妨挑選這些色系的服飾或配件，在購買彩券時為自己加持好運。

除了選對地點與穿搭，楊登嵙還分享了幾個簡單的日常動作，幫助民眾累積財運。他表示，鼻子代表「財帛宮」，平時可輕輕捏一下或撐開鼻孔，促進財氣流動；而耳朵則象徵福氣，建議多拉動耳垂，活絡氣場，增強福氣與財運。這些小撇步不僅適用於買彩券前，長期實踐更有助於財運提升。