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今晚迎戰南非！沙子宸先發　彰化人用爆米花打爆對手

▲彰化縣府準備爆米花與水晶餃為彰藝高中棒球隊、中華隊沙子宸加油。（圖／縣府提供）

▲彰化縣府準備爆米花要打爆南非。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

經典賽資格賽中華隊昨晚不敵西班牙，今晚對戰南非，台灣隊派出年僅21歲的先發投手沙子宸掛帥先發上場，盼搶勝扳回一城，彰化縣今晚同步在彰化縣立美術館前直播這場賽事，並準備了爆米花和水晶餃來助陣，為彰化藝術高中棒球隊的校友沙子宸提供最強大的支持。

▲彰化縣府準備爆米花與水晶餃為彰藝高中棒球隊、中華隊沙子宸加油。（圖／縣府提供）

▲沙子宸是彰藝高中棒球隊校友。（圖／縣府提供）

2025年世界棒球經典賽資格賽於2月21日起一連三天正式於大巨蛋開打，彰化縣政府同步晚間7時在彰化縣立美術館前廣場舉辦直播活動，縣府昨晚準備彰化經典美食爌肉飯，今晚則準備了芬園鄉竹林社區手工製作的500份水晶餃和500份爆米花， 準備打爆南非。縣長王惠美親自到場，與現場民眾一同為中華隊加油打氣。

▲彰化縣府準備爆米花與水晶餃為彰藝高中棒球隊、中華隊沙子宸加油。（圖／縣府提供）

▲沙子宸是彰藝高中棒球隊校友縣長王惠美讚許是彰化之光。（圖／縣府提供）

沙子宸去年在美國職棒運動家隊小聯盟1A，總計出賽24場，有12場先發，戰績2勝6敗，防禦率6.33，縣長王惠美曾讚譽他是「彰藝之光」、「彰化之光」，歡迎民眾前來為台灣隊加油助威，也為彰化培育的先發投手沙子宸加油打氣。

▲彰化縣府準備爆米花與水晶餃為彰藝高中棒球隊、中華隊沙子宸加油。（圖／縣府提供）

▲彰化縣府準備水晶餃同步直播經典棒球賽事。（圖／縣府提供）

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