90歲父車禍亡！中市議員古秀英淚崩　告假醫院4小時陪父回家

▲古秀英透過助理表示，議員服務處不會暫停，將繼續為民眾服務。（圖／截取自臉書）



記者李陳信得、白珈陽／台中報導

台中市原住民市議員古秀英，昨（23）日上午1家6口於和平區東關路三段發生車禍，6人受有輕重傷，其中90歲古父不幸傷重不治，古秀英自己也有鎖骨斷裂情形。遭逢變故，古秀英相當難過，目前正在處理父親後事，但她仍心繫鄉親，今透過助理表示，議員服務處不會暫停，將繼續為民眾服務。

據悉，古父昨天搶救不治之後，家屬決定先將古父送回家中，看看家裡最後一面，於下午4時許離開醫院；有骨裂情形的古秀英也向醫院請假4小時，陪伴父親回家，行程結束後，才於昨晚回到醫院繼續接受治療。

經了解，古對於父親遭遇意外，悲傷地不住痛哭，忙於處理父親後事。今天她的助理表示，古在昨晚住院後，今天還要接受一系列的醫療檢查，暫不會對外說明，不過議員服務處不會打烊，將由其他助理代為協助為民服務，待古處理完相關事宜，將回到工作崗位。

本案發生在昨日上午9時許，古秀英1家6口開車行經台8線15公里處、台中市和平區東關路三段，不慎自撞橋墩護欄，古父當場失去生命跡象，送醫搶救宣告不治；其餘5人分別有口鼻出血、腳部受創、肩膀骨裂等傷勢，經治療沒有生命危險。

▲古秀英1家6口於和平區東關路三段發生車禍。（圖／民眾提供）