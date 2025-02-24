科技攻關！　中共中央一號文件首提「農業新質生產力」

▲大陸農村。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

2025年中共中央一號文件昨（23）日對外發布，連續第22年聚焦於「三農」（農村、農業和農民）問題。文件表示，國際環境複雜嚴峻，大陸發展面臨的不確定難預料因素增多；越是應對風險挑戰，越要夯實「三農」工作基礎。此外，文件首次提及「農業新質生產力」，要推進農業科技力量協同攻關。

新華社昨日刊出《中共中央 國務院關於進一步深化農村改革 扎實推進鄉村全面振興的意見》全文，為今年中共中央一號文件。文件內容包括六大項：持續增強糧食等重要農產品供給保障能力、持續鞏固拓展脫貧攻堅成果、著力壯大縣域富民產業、著力推進鄉村建設、著力健全鄉村治理體系、著力健全要素保障和優化配置體制機制。

該文件強調，要確保國家糧食安全，確保不發生規模性返貧致貧。穩定脫貧人口務工規模和收入，統籌建立農村防止返貧致貧機制和低收入人口、欠發達地區分層分類幫扶制度，健全脫貧攻堅國家投入形成資產的長效管理機制。

此外，文件再次強調，持續整治「大棚房」、侵佔耕地「挖湖造景」、亂佔耕地建房等問題，堅決遏制破壞耕地。此外，探索農戶如何可將合法擁有的住房通過出租、入股、合作等方式盤活利用；不准城鎮居民到農村購買農房、宅基地，不允許退休幹部到農村佔地建房。

值得注意的是，文件首次提及「農業新質生產力」，要推進農業科技力量協同攻關。以科技創新引領先進生產要素集聚，因地制宜發展農業新質生產力。

大陸農業農村部農村經濟研究中心主任金文成分析稱，發展農業新質生產力，要抓好頂層設計，從制度層面、政策層面來構建適應新質生產力發展的體制機制，支持農業農村現代化建設。同時，要構建農業科技創新體系，提升科技創新能力和水準，打造自主創新平台，利用平台推動新質生產力的發展。