不只高風險族群！「1類健康人」流感易喪命　醫：陷入免疫風暴

▲「大S」徐熙媛（圖左）因流感併發肺炎離世。（圖／翻攝自IG）

記者許敏溶／台北報導

冬天是呼吸疾病高峰期，基因醫師張家銘日前在臉書提及，流感對大多數人來說不算大事，但對基因特性特別者、老年人、慢性疾病或免疫系統未成熟者，流感可能變成危機，甚至引發致命免疫風暴。疫苗接種是保護自己的第一步，並透過均衡飲食強化免疫功能，配合改善睡眠與運動習慣等方式增加抵抗力。

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，震驚各界。不少民眾對流感致死感到疑惑，基因醫師張家銘日前在個人臉書就提及，對大多數人來說，流感不算什麼大事，但對某些人來說，流感卻可能變成一場危機，甚至引發致命免疫風暴，這些高危險群包括基因特性特別的人、老年人、身體有慢性疾病的人，以及免疫系統尚未成熟的孩子。

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張家銘指出，所謂「免疫風暴」，就是流感病毒入侵身體時，免疫系統立刻啟動防禦機制，釋放大量細胞因子，負責呼叫免疫細胞增援對抗病毒，正常情況下，細胞因子幫助免疫系統快速解決問題，但在高危險群中，免疫系統反應過度，反而引發嚴重「內亂」。

張家銘進一步說明，免疫細胞不僅攻擊病毒，還誤傷健康的細胞和組織，特別是肺部，這就是細胞因子風暴，這場風暴不僅可能導致急性呼吸窘迫症候群，還可能引發全身炎症和多重器官衰竭。更糟糕的是，免疫風暴還可能引發凝血功能異常，導致血液形成小血栓，這些血栓可能阻塞重要的血管，進而引發心血管問題（如心肌梗塞）或腦血管問題（如中風），讓病情進一步惡化，甚至危及生命。

至於哪些人屬於高危險群？張家銘指出，包括「攜帶基因特性的人、老年人、小孩、有慢性疾病的人」，像是老年人的免疫系統因老化變得遲鈍，易引發過度的炎症反應和血栓問題，小孩子免疫系統尚未完全成熟，對病毒反應往往過於激烈，特別容易陷入細胞因子風暴，而有糖尿病、心血管疾病或慢性肺病等慢性病患者，身體狀況讓免疫系統處於不穩定狀態，一旦感染流感病毒，更容易因免疫失控或血栓形成陷入危險。

張家銘提醒，對於高危險群，提前預防是最重要的防線，而疫苗接種是保護自己的第一步，因為流感疫苗不僅能降低感染的機率，還能有效減少重症風險。特別是老年人、慢性病患者和免疫系統尚未成熟的孩子，應該定期接種疫苗，為自己的健康建立屏障。

此外，張家銘也提出「強化免疫功能、控制慢性炎症、改善睡眠與運動習慣、補充特定營養素」等4種方法來增強抵抗力，降低流感帶來風險，像是均衡飲食與補充益生菌與維持腸道健康，可強化免疫功能，避免高糖、高加工食品，多選擇魚類、亞麻籽和核桃，還有薑黃素和綠茶中的兒茶素等，控制慢性炎症，每天適度曬太陽或服用維生素D補充劑，可以幫助提高免疫力。