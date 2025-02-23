劉峯松訪談錄發表　史學家：民主運動、文化文學史重要一頁縮影

▲國史館22日舉行《台灣情民主路─劉峯松先生訪談錄》新書發表座談會暨個人史料捐贈儀式。（圖／國史館提供，下同）



記者陶本和／台北報導

國史館22日舉行《台灣情民主路─劉峯松先生訪談錄》新書發表座談會暨個人史料捐贈儀式。國史館陳儀深館長表示，劉峯松不僅是黨外民主運動的前輩，參與過無數次的街頭抗爭運動，就從政資歷而言，甚至早於同時代的美麗島政團核心人士；李筱峰教授則表示，劉為人真誠、善良、無私、愛做夢，就像唐吉訶德一般，不畏困難，對的事，他一定堅持到底、非做不可，這本訪談錄真實地反映了他的一生，更是台灣民主運動、文化史、文學史重要的一頁縮影。

國史館陳儀深館長在開幕致詞時表示，《台灣情民主路—劉峯松先生訪談錄》的主人翁劉峯松先生不僅是黨外民主運動的前輩，參與過無數次的街頭抗爭運動，就從政資歷而言，甚至早於同時代的美麗島政團核心人士，對推動台灣的民主獨立、鼓吹言論自由的理念，始終如一。後來雖被羅織入獄，但出獄後仍持續投身環境保護、勞工權益、原住民族正名，以及文化保存等各種社會運動，一生的閱歷精彩不凡。

陳儀深表示，劉峯松在「為國存史」方面，有傑出的貢獻，不但努力保存黨外運動相關的資料，並勤寫日記，記錄所見所聞。同時，更是著名的古籍和文物蒐藏家，耗費許多心血、積蓄，努力蒐購有關台灣的圖書文獻及器物，創設半線文教基金會和台灣文化資料館，深獲文史學界的信任與推崇。

陳儀深指出，他曾先後擔任台北縣長尤清任內的縣立文化中心主任；2000年政黨輪替後，應張炎憲前館長之邀，擔任國史館主任秘書及國史館台灣文獻館首任館長，為民主轉型中兩個重要的國家史政機關立下許多汗馬功勞。

陳儀深表示，劉峯松的著述多元豐富，最近幾年在翁金珠前縣長的協助下，整理舊作文稿，出版《劉峯松全集》。至於這本訪談錄的緣起，則是2022年底，得知劉峯松先生同意本館為其進行口述訪談，隨即前往員林拜訪，希望為其留下一份特別的訪談錄；更為難得的是，訪談過程中，獲先生同意捐贈畢生所寫的日記及手稿文件，目前已陸續移轉入館典藏，並展開掃描、繕打的整編工作，期待來日儘快開放應用，可以讓台灣民主運動史料更加充實豐富。

劉峯松致詞表示，他年輕時閱讀和寫作，拓展了他的視野和思考，更醞釀了對台灣未來的理想與想像；而台灣文獻資料和庶民生活器物—甕缸、碗盤及古鐘等文物的收藏，又讓他成為一位「無可救藥」的收藏家；不過，對於周遭生活環境的觀察和體驗，才是他觸發關心現實、愛護鄉土的真正原因。

他說，從國史館臺灣文獻館退休時，好友張良澤教授送給他一張「夢」的書法大字，現在還是每日作夢，甚至每日寫《松夢記》。朋友總說他是一個感性浪漫、無可救藥的人，但自認過去並不是「純作夢」的人，打從年輕時進入小學教書，就自許做一個教育家，獻身教育；後來擔任法院觀護人，也從事社會教育工作；在公務之餘，從事選舉、黨外運動，最後當起了「媒人公」。

劉峯松指出，這些其實都是基於關懷鄉土、改革社會、促進自由民主的理想。這幾年在整編個人全集的過程中，也想寫一些「回憶錄」性質的文章，但往事實在太多，加上年代久遠，在體力、腦力都已退化的情況下，很難動筆，即使動筆也不知道如何組織架構，所以後來就想找一位朋友來幫忙訪談紀錄。這就是今天《台灣情．民主路—劉峯松先生訪談錄》一書出現的原因。

在新書座談階段，第一位與談人是劉峯松多年的好友張良澤教授，張教授稱許本書是記錄台灣60年來文化運動的忠實證言，因為劉峯松有寫日記的習慣，用以佐證本書的內容，可以說是百分之百的真實。他更回憶與劉峯松初次碰面是在1976年7月29日台北光華商場的舊書店，兩人共同出資買下日本文學家西川滿的著作，是兩人數十年友誼之開端。

李筱峰教授則表示，劉峯松先生有著多重身分，既是政治人物，也是作家、文物收藏家，不過他認為劉峯松先生的個性真誠，實在沒資格當一名政客。他在擔任臺北縣立文化中心主任時，議員質疑他是否懂藝術、文化時，劉先生竟回說他什麼都不懂！李教授表示自己在編輯《亞洲人》、《暖流》、《台灣文藝》等刊物時，劉峯松先生都不斷地投稿；他在從事台灣研究時，也常借用劉先生的藏書，而劉先生也都無私地提供。

李筱峰說，他為人真誠、善良、無私、愛做夢，就像唐吉訶德一般，不畏困難，對的事，他一定堅持到底、非做不可。這本訪談錄真實地反映了他的一生，更是台灣民主運動、文化史、文學史重要的一頁縮影。