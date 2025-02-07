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德國「超級好爸爸」是獸父！性侵10子長達20年　3歲小孩也不放過

德「超級好爸爸」竟是獸父！性侵10子長達20年，小孩從3歲起就被猥褻。（翻自《每日郵報》）

▲德「超級好爸爸」竟是獸父！性侵10子長達20年，小孩從3歲起就被猥褻。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

德國近日爆出一起驚人的大型性侵案，現年64歲的萊比錫男子史蒂芬（Steffen H.），涉嫌在2001-2022年間，性侵自己的10名親生孩子，另外還有2名孩子的未成年朋友，總共有12位孩子受害。不僅如此，在這過去20年間，史蒂芬始終以「超級好爸爸」的形象示人，但實際上卻是一名恐怖獸父。

據英國《每日郵報》報導，史蒂芬在2006年一度成為電視名人，因為當時他成為單親爸爸，且必須獨自撫養8個小孩，所以當時社會大眾都封他為「超級爸爸」、「白雪公主爸爸」。當時年齡46歲的史蒂芬，也因為成為電視名人，進一步認識了當年25歲的女子曼迪（Mandy K.），並又生下5名子女。

不過近日檢察官的起訴書暴露，史蒂芬在過去20年間，對著其中的10名孩子性侵，而且部份小孩從3歲起，就遭到史蒂芬的猥褻。另外還有2名未成年兒童，也遭到史蒂芬的毒手。據悉史蒂芬被捕後認罪，並稱：「我想接受治療，這樣我孩子就會原諒我了。」、「我依然很愛我的孩子們。」

曼迪則表示，自己後來與史蒂芬分手，因此不清楚史蒂芬的獸父行徑。另外，這起案件中的部分受害兒童，目前也已成年。報導提到，史蒂芬恐怕將面臨10年徒刑，該案審理預計在3月底告一段落，並做進一步宣判。由於史蒂芬過去20年，都以「超級爸爸」的形象示人，負責審理該案的肯尼茲（Chemnitz）地方法院院長史庫茲（Dominik Schulz）也感慨地說：「這麼多年來，都沒有人發現狀況。」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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